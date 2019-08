La canción de Ed Sheeran y Paulo Londra estrenó videoclip 

“Nothing On You”, el tema que el cantante cordobés grabó a dúo para No. 6 Collaborations Project, el flamante álbum del británico.

La espera se terminó. Desde hoy a las las 19, los fans de Ed Sheeran y Paulo Londra pueden ver el video de Nothing On You, el tema que el cantante cordobés grabó a dúo para No. 6 Collaborations Project, el flamante álbum del británico.

Lanzado el último 12 de julio, el disco de Sheeran incluye colaboraciones de Camila Cabello, Justin Bieber, Bruno Mars, Khalid y Eminem. Entre esos grandes nombres se metió Londra. De ahí que los seguidores de ambos artistas ya conozcan de memoria la nueva canción, en la que también participa el rapero británico Dave. Pero aún faltaba revelarse el videoclip.

"Nunca pensé que iba a estar al lado de Ed Sheeran rapeando", le confesó unas semanas atrás a Juan Pablo Varsky el artista argentino de trap más escuchado en Spotify.

La primera emisión del video, en vivo, fue seguida por casi 28 mil personas.

"Me hablaron y me dijeron que puede ser que salga algo con Ed Sheeran. Yo pensé que todo iba a terminar en un 'No, al final ...'. Estaba inmovilizado. Hasta que un día estaba con Ovy (su productor) en Córdoba y me dijo 'Me está llamando el productor de Ed'", agregó Londra en esa misma entrevista.

Finalmente, la colaboración se concretó. Tras grabar Nothing On You, Londra viajó a Londres para filmar el videoclip de la canción, y allí le presentaron a Sheeran. "Es increíble la buena persona que es. Yo soy tímido y ahí estaba él más tímido, pero no podía creer estar al lado suyo. El chabón es increíble como persona y artista", contó el cordobés.

Londra es la gran revelación del trap argentino. Es considerado el artista con más streams en la Argentina, y uno de los más escuchados en Latinoamérica y España. El 23 de mayo de este año lanzó Homerun, su primer álbum de estudio.



FUENTE: CLARÍN