Esperó 53 años y mató a un compañero que le hacía bullying en la escuela

Thanapat Anakesri, un ex oficial de la marina tailandés de 69 años, esperó 53 años para "vengarse" de un compañero que le hacía bullying en la escuela.

El sujeto fue invitado a una reunión con las personas con las que compartía la escuela. Luego de disfrutar del vino, el buffet y comer helado, Thanapat se enfrentó a Suthat Kosayamat, quien lo "torturaba" cuando ambos tenían 16 años.

El ex oficial de la marina enfureció cuando Suthat dijo que no recordaba un problema entre ellos. En ese momento, Thanapat sacó un arma y le exigió que pida disculpas, pero el "bully" se negó. Según indicaron testigos, el hombre le disparó a su antiguo compañero antes de huir.

“Como estas cosas sucedieron hace mucho tiempo, nunca hubiera imaginado que él hubiera matado a su amigo así. Todos estamos conmocionados por eso”, aseguró Tuean Klakang, quien organizó el evento.

El capitán de la policía, Sombat Somboondee, precisó que en el lugar del incidente se encontró un cartucho 9 mm y que se encuentran buscando al autor de los disparos, quien huyó tras lo sucedido y tiene una orden de arresto en su contra.