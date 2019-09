Advierten que se frenó la recuperación de las PyME industriales

La Fundación Observatorio PyME (FOP) señaló hoy que "la turbulencia cambiaria y la elevada incertidumbre que dejaron los resultados de las elecciones primarias, probablemente truncarán el pequeño repunte de la actividad de la industria manufacturera PyME que se había observado en el segundo trimestre".



"La recuperación, aunque moderada, parecía ser la pauta para el tercer trimestre del año, de no ocurrir alguna perturbación imprevista", indicó el informe de la entidad vinculada a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Universitá di Bologna y la Organización Techint.



Durante abril-junio, precisó el Observatorio, "los pedidos que recibieron las PyME aumentaron, así como también la producción, aunque sin recuperación del empleo perdido (que permanecía cerca del -6% interanual)".



Complementariamente, la confianza en la evolución económica presente y futura "también había mejorado", agregó el informe.



En conjunto, los indicadores de la Fundación "evolucionaban en forma alineada, anticipando la consecución de la recuperación de la actividad de no producirse un shock exógeno".



Esa tendencia, ahora revertida, abarcaba las perspectivas sobre órdenes de compra, producción, empleo, stock de materias primas y velocidad de entrega de los proveedores, así como también sobre la confianza de los empresarios.



En otro orden, la FOP dio a conocer un análisis según el cual es "un mito" la presunción de que las cadenas de valor no financian a las PyME.



"Tanto la banca pública como la banca privada financian a las PyME industriales en igual medida que las cadenas de valor", indicó la Fundación.



Los datos relevados por FOP señalan que habitualmente estas empresas financian el desarrollo de toda su actividad en un 9% con bancos públicos, 9% con bancos privados y 10% a través de los créditos de sus proveedores y clientes.



"En un país donde el sistema bancario es muy pequeño, la política pública debería promover el rol financiero de las cadenas de valor", que "son un instrumento de financiamiento que debe ser potenciado como tal", evaluó el informe.



Por otra parte, añadió la FOP, las relaciones entre proveedores y clientes incluyen a todo el segmento de las PyME y de las microempresas, mientras que "las relaciones financieras (bancos y mercado de capitales) incumben, hoy por hoy, y durante las últimas cuatro décadas, a un tercio de las PyME como mucho".