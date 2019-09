Esteban Andrada, figura y hombre récord

En un superclásico de pocas emociones, Esteban Andrada volvió a ser uno de los pilares del equipo de Gustavo Alfaro no solo por responder muy bien las pocas veces que River lo inquietó, sino también por lograr en la cancha del archirrival un nuevo récord de imbatibilidad en el arco de Boca.

Cuando se jugaban cinco minutos del superclásico fue el momento en el que acumuló 783 minutos sin recibir goles, lo que luego estiró a 868 tras el 0 a 0, dejando atrás la marca de Antonio Roma, quien el año 1969 había estado 782 minutos con la valla en cero.

Luego del empate, Andrada admitió que River dominó, pero que solo tuvo que tapar “una difícil en todo el partido”.

“El balance es positivo, a veces el rival te saca la pelota, pero pudimos aguantarlo. No fue nuestro mejor partido, pero solo tapé una difícil, después fueron todos centros cruzados y pelotas paradas, sin peligro”, analizó el arquero xeneize.

La última vez que Andrada recibió un gol fue el 2 de junio, a manos de Lucas Janson, cuando se jugaban 31 minutos del primer tiempo de la Copa de la Superliga que Boca perdió 2 a 0 con Tigre en Córdoba.

A partir de ese día, el exarquero de Lanús mantuvo su arco invicto frente a Atlético Paranaense como visitante (1-0) por la Copa Libertadores; con Huracán, en la fecha inicial de la Superliga (0-0); en la vuelta con los brasileños en la Bombonera (2-0), en otros tres partidos del certamen local y en los dos juegos frente a Liga de Quito por la Copa. En el medio, Boca empató 1 a 1 con Almagro por la Copa Argentina, pero ese día Andrada no jugó, ya que lo hizo el suplente Marcos Díaz.

Si solo se toman en cuenta los torneos locales, el récord sigue siendo de Carlos Fernando Navarro Montoya, quien en 1992 estuvo 824 minutos sin recibir goles.