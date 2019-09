Medrán: “El equipo quiso jugar siempre”

Central Norte sumó en su primer partido en el Federal A y dejó conforme a su entrenador Ezequiel Medrán, quien hizo una buena lectura del encuentro y fue clave a la hora de realizar modificaciones.

“La sensación de que el equipo lo quiso jugar siempre al partido, lo vive y lo siente, eso es bueno. Esas situaciones te van llevando a distintos trámites del partido, este es un aprendizaje para el transcurso del campeonato, con el correr de las fechas, la defensa va a afianzarse más, el equipo va a ir agarrando más confianza”, le comentó el técnico de Central Norte al programa radial Rumbo Al Ascenso.

Medrán volvió a demostrar ser un técnico estudioso y le encontró las debilidades al rival, sobre todo por las bandas. En los cambios, tanto Bargas, como Lozano y Reyes, le dieron otro “aire” al cuervo que ahora piensa en su próximo encuentro, como local, frente a Sarmiento de Chaco.

Por otro lado, Fabricio Reyes, uno de los tres jugadores que ingresaron en el complemento, destacó el trabajo de los que sumaron minutos en el segundo tiempo.

“Para eso estamos en el banco esperando la oportunidad y creo que los que entramos lo hicimos de la mejor manera”, sostuvo Reyes, quien además remarcó las indicaciones del cuerpo técnico en el vestuario tras la primera mitad: “En el primer tiempo, Cristian (Zurita) dijo que había que aprovechar los errores porque a veces pifiaban ellos y gracias a Dios me quedó a mí y pude dársela al Tanque (Ríos) para que la empuje”.

La Perla también se refirió a la charla que tuvo con el técnico Ezequiel Medrán cuando ingresó al campo de juego.

“Me dijo que vaya y haga el trabajo que estaba haciendo Ronaldo (Martínez), traté de hacerlo lo mejor que pude, ojalá que sea para un buen torneo de ahora en más”.

Por último, el goleador azabache dejó en claro que seguirá trabajando para ganarse un lugar en los once titulares.

“El primer tiempo no nos merecimos ir 1 a 0 abajo son cosas del fútbol estás atacando y en la primera jugada de ellos te hacen un gol, es suerte de ellos pero nosotros vamos a mejorar eso. Voy a seguir trabajando en la semana para ganarme un puesto”, le comentó Reyes.