Maradona: “Quería traer a Usain Bolt, pero no me lo venden”

Diego Maradona, flamante entrenador de Gimnasia La Plata, apeló hoy al humor ante la posibilidad de contratar un futbolista para la Superliga con el objetivo de mantener al equipo platense en la máxima categoría del fútbol argentino.

“Quería traer a Usain Bolt, pero no me lo venden. Estamos trabajando con (Sebastián) Méndez y Adrián González para analizar la mejor opción, porque lo pedimos nosotros y sale como Roger Federer, lo pide otro y es (Stan) Wawrinka”, señaló Maradona en diálogo con Fox Sports.

Maradona agradeció una vez a Gimnasia por abrirle las puertas en su vuelta al fútbol argentino.

“En un país donde no abunda trabajo, a mí me dieron trabajo, pero no me arrodillé ante nadie. Apareció la opción de Gimnasia y me gustó, la tomé enseguida porque si me quedo en casa, operado, iba a tener que comprar una casa por mes”, señaló el ex número 10 del seleccionado argentino.

“Tenemos que ganar, ganar y ganar. Respeto a todos los clubes del fútbol argentino. Cuando me meto en una cosa soy muy tozudo. Acá voy a dejar la vida y como casi tengo 60 años, debo aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia porque es un club muy lindo”, indicó Maradona quien hoy dirigió su primera práctica en Gimnasia.

“En mi primera práctica tenía el pecho cerrado. Lo que llevamos en el pecho es una pelota que nos dio de comer toda la vida y esa no le podemos fallar”, concluyó Maradona.