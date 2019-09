De Cecco seguirá como entrenador de El Tribuno BB

Ricardo De Cecco seguirá siendo el entrenador en jefe de El Tribuno BB de cara a una nueva temporada en el Torneo Federal de básquet. Si bien la pretemporada comenzó tarde para el verdolaga, la idea de De Cecco es hacer una buena puesta a punto en lo físico y trabajar facetas del juego para llegar de la mejor manera al inicio de la competencia.

“Queremos llegar al inicio en gran porcentaje de buena forma, sabemos que quizás no lo hagamos en un cien por ciento porque arrancamos un poquito tarde pero tengo buenas expectativas de llegar bien al inicio del torneo”, apuntó.

Para esta nueva temporada algunas de las ideas del verdolaga de la zona sur fueron mantener la estructura del plantel y a la vez fortalecer el sentido de pertenencia con jugadores salteños, y aquellos que son de la institución o los que volvieron para sumarse al TBB. En ese sentido no seguirán Eric Freeman y Emiliano Kiorcheff, pero se sumarán el interno Iván Albornoz y el escolta Lucas Villalba.

“Seguramente vamos a ser un equipo diferente, con Freeman absorbíamos mucho las ofensivas y ahora se va a tener que repartir en varios jugadores. En defensa estaremos más agresivos y podremos correr un poco más también. No cambiaremos tanto la idea pero sí haremos hincapié en otras que no teníamos en la temporada pasada”, apuntó De Cecco.

Se acerca una nueva temporada federal para El Tribuno BB, una competencia organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y reúne a un número importante de clubes de todo el país. “Es un torneo duro y largo donde una de las metas es llegar bien a los playoffs. Tenemos que trabajar para ser competitivos”, finalizó el entrenador.