Mónica Schlotthauer (IS) consideró como ‘migajas para el pueblo‘ el presupuesto ampliado. Considera que el Estado debe tomar el control de la comercialización.

La diputada que no votó la emergencia pide ‘nacionalizar‘ la alimentación

Sin votos en contra, pero con una abstención, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley sobre Emergencia Alimentaria. El único voto en ese sentido fue de una legisladora por la provincia de Buenos Aires que integra el bloque de la Izquierda Socialista - FIT. Se llama Mónica Leticia Schlotthauer, es delegada ferroviaria del Tren Sarmiento (responde al Pollo Sobrero) y allí se desempeñaba dentro del rubro de limpieza. Tiene mandato hasta diciembre.

‘Acá hay un montón de gente que no come y otros que se la llevan en pala. Acá no se termina con la emergencia alimentaria. Es una mentira más grande que todo el universo. El 50% de las partidas que son para comedores representan $45. Díganme cuántas comidas se hacen por día por $45‘, dijo Schlotthauer durante el debate.

La diputada explicó las razones de su voto: “Es absolutamente insuficiente para paliar el hambre tras la devaluación. Los ocho millones no alcanzan. No es indigencia solo en los comedores, sino todos los que tenemos menos de 15 mil pesos, todos los empleados precarizados, jubilados. Para resolver hay que hacerlo en serio”, señaló.

Fuente: Perfil