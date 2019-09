“Todo puede ser posible”, la ilusión de Luis Scola de cara a la final ante España

La selección argentina de básquetbol se clasificó a la final del Mundial que se disputa en China tras aplastar a Francia. Y el símbolo del equipo, Luis Scola, dejó en claro la ilusión con la que afrontarán la definición ante España, el domingo.

"Todo puede ser posible", afirmó el capitán, que marcó 28 puntos y capturó 13 rebotes en el encuentro ante los galos. “Muy buena victoria, aseguramos la medalla y ahora difícil superar esto, pero tenemos chances", agregó.

Luifa, que juega en China y por quien sus propios compañeros de la selección iniciaron una campaña para que dispute los Juegos Olímpicos de Tokio, del año próximo, no quiso arriesgar lo que pasará con su futuro.



"Muy buena victoria, aseguramos la medalla y ahora difícil superar esto, pero tenemos chances. Uno puede pronosticar cosas y al final pueden pasar o no. Alguna gente me miró con cara rara, pero estaba. El domingo juego, el lunes no sé qué puede pasar", resaltó.

Otro de los que habló fue Nicolás Laprovittola, quien, emocionado, aseguró: "Somos un equipazo, no se puede creer, no podemos parar. Somos muy hijos de p...".

"Ahora viene España. hablen todo lo que quieran. Pero nosotros somos un equipo que hace las cosas bien, muy profesional. Pero además somos buena gente", cerró Scola.

