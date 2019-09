En los últimos cuatro años se entregaron más de 5.000 casas

El viernes último se entregaron cien casas en Cerrillos durante un acto del que participó el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, quien señaló a El Tribuno que las unidades habitacionales entregadas eran parte de una serie de obras caídas y abandonadas durante la gestión anterior que el actual Gobierno reflotó.

"Estas eran unas viviendas que estaban paralizadas de la gestión anterior y nosotros recuperamos y levantamos a través de una resolución del Ministerio del Interior y, finalmente, aunque en plazos más largos de lo que debería haber sido, las pudimos entregar y participamos de la alegría de 100 familias que recibieron la vivienda propia", manifestó Kerr.

Obras caídas y recuperadas

El funcionario recordó que cuando iniciaron la gestión en 2015 tenían muchísimas viviendas paralizadas, no solo en Salta sino en toda la Argentina, y que "este plan era del 2014 y el Gobierno anterior, pese a que es un mal de ambos gobiernos, no reconocía la inflación en el Indec, pero que igual existía, con lo cual a las empresas contratistas les era muy difícil ajustar los precios si no tenían índices que reflejaban la realidad".

Por otro lado, destacó que levantaron estas viviendas que se habían paralizado y abandonado en Cerrillos y que las pudimos terminar. Y remarcó que modificaron el sistema de ajuste de precios. "Sancionamos a través del Congreso la ley que creó las UVI (Unidades de Vivienda) y eso permitió que, aún en un momento inflacionario y malo en lo económico como el que estamos viviendo, se pueda ir pagando la obra actualizada en forma automática", dijo.

Kerr aseguró que "durante nuestra gestión se entregaron en Salta más de 5.000 viviendas", y aunque resaltó que "es un buen número", consideró que "no se debería medir el éxito de la gestión por cuántas viviendas se entregan, porque el déficit habitacional es mucho más que lo cuantitativo y la entrega de viviendas es solo una parte".

Indicó en este sentido que "la provincia de Salta hoy ha incorporado programas como el de regularización dominial, que entregan títulos de propiedades; o el programa Mejor Hogar, que nosotros tenemos por nuestra cuenta, sin pasar por la provincia; o el de mejoramiento, que acá le llaman Conectate y se hace también con fondos nacionales para conectarse a los servicios públicos. Son un montón de otras aristas de la política habitacional que se han incorporado".

Obras sanitarias

Remarcó que hoy "la principal causal de mortalidad infantil es la falta de agua potable y cloacas, con lo cual todas las extensiones de redes de agua y cloaca que hemos hecho y programas como Mejor Hogar que tenemos en Nación para que la gente pueda conectarse a los servicios públicos también apuntan a reducir el déficit habitacional cualitativo".

"No obstante -insistió- fueron muchas las viviendas entregadas, a las que hay que sumarles las de Procrear, en Grand Bourg, El Huaico, Talavera y Tartagal, que suman unas 800 casas más".