Lucio Paz Posse: “Lo que hubo es un criterio de un burócrata que no interpretó la realidad”

Lucio Paz Posse, titular de Aguas del Norte, se acercó ayer a la redacción de El Tribuno para hablar sobre el proyecto de resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos en el que se desconoce rendiciones por $43 millones de la empresa estatal mediante un cargo que figura en la boleta del servicio como “Fondo de Inversión Operativa” (FIO).

“No hay ningún tipo de desvío de fondos”, aseguró Paz Posse. El Tribuno publicó el viernes un informe bajo el título “Advierten desajustes en fondo millonario de Aguas del Norte” y en la tapa papel de esa edición se tituló “Aguas del Norte desvió $43 millones que solo podían usarse en obras”.

Este medio había solicitado hablar con Paz Posse sobre los cuestionamientos plasmados en el proyecto de resolución del Ente, pero salió a brindar explicaciones para esa primera nota el gerente de Servicios de Aguas del Norte, Juan Bazán.

“Cuando se creó este fondo de inversión operativa en enero de 2017, con la modificación tarifaria de ese año, yo todavía no era presidente de Aguas del Norte, yo asumo casi un año después, y se plantea con una lógica de que parte de lo que paga el usuario se tenga que utilizar para obras de mejoras de infraestructura operativa. Lo que pasaba en ese momento a la empresa era que los recursos económicos que recibía de la tarifa no les alcanzaba para pagar los costos operativos, recibía un subsidio en la provincia de 17 millones de pesos y eso utilizaban para pagar gastos corrientes, entonces lo que buscaron en ese momento tanto el Ente como la empresa fue definir un porcentaje de la facturación que se tiene que utilizar para invertir en obras, ese porcentaje hoy es del 15%”.

El Ente debe auditar el uso de ese fondo...

Aguas del Norte rinde periódicamente las obras que se van generando con ese porcentual de la tarifa. Nosotros cuando determinamos qué obras son a los efectos de este fondo y cuáles no acordamos y aunamos criterios con el Ente Regulador de Servicios Públicos y pongo de ejemplo una obra emblemática que es una de las que se cuestionaron: Aguas del Norte gastaba prácticamente $500 mil mensuales en hacer el reparto de agua en toda la zona de la ruta 51, como son Villa El Sol, Villa El Dique y otras que fueron desarrollos que se hicieron en un momento y no les dieron los servicios básicos. Hace nueve años la empresa había tomado la distribución del agua con camiones y cuando asumo analizo cuánto es el costo de la obra, que salía alrededor de 12 millones de pesos, pero en tiempos de amortización si yo reemplazaba los camiones en un año y medio se pagaba esa obra. Entonces lo que planteo ante el Ente es que vamos a hacer esas obras de redes para la zona y uno de los funcionarios del organismo nos dice que no son usuarios, pero en una reunión con prácticamente todo el directorio del Ente les digo que es un criterio de interpretación, si tengo que les estoy repartiendo agua con camiones cisternas es que sí son usuarios, porque ya tienen un derecho adquirido y si yo no les llevo el agua me hacen un planteo de falta de servicio y tengo que responder ante esa situación. Tiene un costo muy alto la empresa al brindar ese servicio a través de camiones, entonces quedamos en que sí se aceptaba el criterio. Más allá que la resolución del Ente todavía no está firme, porque nosotros estamos haciendo el planteo de reconsideración, lo que llama poderosamente la atención es que se aunaron y acordaron los criterios y lo que primó finalmente no fue lo que se acordó. Sin perjuicio de ello durante 2018 se facturaron por el Fondo de Inversión Operativa $134 millones, pero se percibieron $112, porque hay usuarios que no pagan la factura, y nosotros hicimos obras por $172 millones.

Aguas del Norte rindió más de lo que se percibió bajo el fondo...

Nosotros rendimos $172 millones y el Ente dice que 43 millones no considera que corresponde al FIO. Si se hace la resta de lo que se rindió y percibió da que la diferencia es de más de 60 millones. Esto pasa porque nosotros buscamos una eficiencia y un equilibrio en la empresa que permite determinadas acciones de obras que vienen en beneficio de los usuarios. Lo que hubo acá es un criterio de un burócrata de un escritorio que no interpretó la realidad y dijo que no acepta la rendición, habiendo tenido charlas previas, ahora lo que veo es una mala intención porque esto jamás pasó que tomó estado público porque fue una comunicación interna que tiene periódicamente Aguas del Norte con el Ente, no hay una auditoría específica para esto. No es que se derivaron recursos para otra cosa, nosotros lo que buscamos es una empresa equilibrada. Pueden haber existido distintos criterios para interpretar pero tengo los balances en orden, no tengo ninguna causa que determine que tengo una gestión irregular.

También me llama la atención que esto se conozca a través de una resolución interna del Ente, ¿no piensa que el destino de los recursos que se recaudan bajo el FIO deberían ser públicos?

Es que todo lo que nosotros hacemos es público, le damos publicidad a los actos...

Pero no se especifican las obras que se hacen bajo el Fondo...

Yo informo cada obra que se hace, nosotros hoy tenemos 135 obras en ejecución, algunas son obras con recursos propios de tarifas que se rindieron al Ente no teniendo la obligación porque nosotros rendimos todas las obras. Rendimos $172 millones cuando tendría que haberle dicho que hicimos hasta $112 millones, pero le mostramos todo lo que estamos haciendo, más allá de la interpretación de si es un usuario regular o irregular, que eso es otra cuestión. Nosotros tenemos obras por cuenta y orden de la Provincia, de Nación u otras como la planta potabilizadora de Campo Alegre que se hace con recursos del CAF (Corporación Andina de Fomento). A cada una de las obras les damos publicidad y decimos de dónde vienen los recursos.

¿De dónde salieron los $60 millones que se rindieron al Ente por arriba de lo que se recaudó bajo el FIO?

De la tarifa. La tarifa tiene un determinado valor, con un porcentaje de esa tarifa, que es un 15%, se determina la creación de este FIO, pero es tarifa. Ese porcentaje tiene que ir por resolución del Ente a un destino específico que son obras de mejoras de infraestructura operativa. Ahora bien, si yo de la tarifa logro tener una administración ordenada y poder invertir más en obras, le estoy dando un mayor beneficio a los usuarios porque estamos haciendo una gestión eficiente, que se logra trabajando transversalmente con distintos organismos del Estado. A mí me llama la atención de que hay una malicia detrás de todo esto, porque esto se utilizó como un descrédito político de alguna forma. Lo que sostengo es que nosotros rendimos el total del fondo, incluso se rindieron más recursos porque buscamos una eficiencia de la empresa. No solamente utilizamos el 15% de la tarifa que tengo la obligación de hacer obras sino que utilizamos más de la tarifa para hacer obras de infraestructura. Entonces si el Ente dice que estas obras no califican porque entienden que no son para usuarios regulares, más allá de que Aguas del Norte interpretó que sí, de todas formas las obras las ejecutamos en beneficio del vecino y les estamos dando dignidad a un montón de gente que no tenía agua potable. Es un problema que puede ser técnico de rendición e interpretación, pero bajo ningún punto de vista acá hay una desviación de fondos ni una administración irregular.

Desde la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) están preparando una acción colectiva por la legalidad del FIO, bajo el argumento de que habría un doble cargo contra los usuarios...

Pero no es así, porque el ítem es parte de la tarifa. Se lo discrimina al solo efecto de que el usuario sepa que en un porcentaje de la tarifa está la obligación de no utilizarlo en gastos corrientes, es decir no utilizarlo en pago de personal, en químicos para la potabilización y en la energía eléctrica, eso es lo que se buscó al momento de la creación de la tarifa como fondo de inversión operativa. Qué es lo que estamos haciendo nosotros justamente es mostrarle al usuario que estamos haciendo obras por encima de ese 15%.

¿Qué pasa con la causa Huergo ?

La causa Huergo está por la Justicia, nosotros como cualquier empresa u organismo del Estado hacemos licitaciones...

Le pregunto porque en el proyecto de resolución del Ente aparecen obras desestimadas por el organismo que son adjudicadas a ese empresario...

Me llama poderosamente la atención eso. Hay 135 obras en ejecución y la empresas relacionadas a Huergo que ganaron licitaciones, ejecutaron las obras y finalizaron no sé si fueron cuatro de las 135 que se presentaron como cualquier contratista.

¿Le llama la atención que el Ente haya destacados esas obras de Huergo, piensa que puede haber una intencionalidad política?

Me dicen que estoy desviando recursos y no lo estoy haciendo y hay una intencionalidad manifiesta de querer manchar y perjudicar.