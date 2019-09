Elisa Carrió presentará su libro Vida en Salta

La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, estará mañana 19 de septiembre, en Salta en la presentación de su libro Vida, a las 19. en el Hotel Alejandro I, Balcarce 252. Estará acompañada de la Diputada Nacional Marcela Campagnoli (CC-ARI) y del Pte. Nacional de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro,

Carrió participará con el referente de la coalición cívica ARI en la provincias, José María Albizo Cazón, de una serie de actividades que se verán enmarcadas dentro de una gira por el NEA y NOA, que a su vez también condimentará la previa de la campaña nacional de “Juntos por el Cambio”.

El jueves estaré en Salta 👇 pic.twitter.com/kqHyZFdoQ8 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 13, 2019

Sobre el libro

Dice la reseña: Elisa Carrió ha decidido hacer lo que nadie hace en la primera liga del poder: dar testimonio sincero de la intimidad intelectual, política y biográfica. Esta Carrió con el “corazón al desnudo” descubre las claves del último cuarto de siglo. Explica, se explica pero no se justifica, mostrando sus luces y sombras con una honestidad implacable. Desde su debut como convencional constituyente de 1994 hasta la presidencia de Mauricio Macri, recorre cada uno de los episodios vividos como protagonista sensible.



En un diálogo con el periodista Ignacio Zuleta, Lilita desmenuza su experiencia con el poder, que abarca desde su infancia en contacto con Arturo Illia, sigue con el descubrimiento de la política peligrosamente cerca de Raúl Alfonsín, hasta la construcción de dos gobiernos, la Alianza en 1999 y Cambiemos en 2015. Con fineza descubre las filiaciones ancestrales de su visión del mundo y sus propios vaivenes: de la riqueza a la pobreza, del amor a la soledad, de ser la segunda candidata presidencial más votada en 2007 al 1,8% de los votos en 2011. También da las razones de sus grandes aportes políticos, como las investigaciones sobre lavado de dinero en 1999, las denuncias de corrupción en soledad en los comienzos de la era Kirchner, proyectos liminares como la asignación universal por hijo y la construcción de frentes opositores que produjeron importantes cambios.



Vida sorprende por la reflexión y autorreflexión y su mirada compasiva, y hasta afectiva con quienes fueron estrechos aliados, como Alfonsín o Fernando de la Rúa, o hacia quienes han sido sus ardorosos rivales, como Cristina Fernández de Kirchner. Narra también el lugar central que tuvo su padre, su infancia en el Chaco, las muertes de su familia, sus hábitos para hacer convivir su vida personal. Es central el relato íntimo de su conversión religiosa, por primera vez contado con detalles. Con humor y optimismo, anticipa sus proyectos para cuando se retire del servicio público: continuar con la defensa de la república, volver a ejercer la abogacía y lanzar una marca de ropa, By Carrió.



Vida es, en definitiva, un libro sobre la Argentina a partir de las revelaciones de una protagonista fundamental.