El senador por Salta adhirió hoy a la prórroga de la ley de Emergencia Alimentaria pero advirtió que no poder bajar la pobreza desde hace décadas "es un fracaso de los argentinos".

Romero: "La crisis argentina no se para buscando culpables"

El senador nacional por Salta Juan Carlos Romero apoyó hoy el proyecto de ley que prorroga la Emergencia Alimentaria hasta 2022: "Ante las circunstancias que vivimos los argentinos, (esta ley) es un gesto de madurez y de responsabilidad de este Congreso", consideró en la apertura de su discurso. Sin embargo, el legislador lamentó que el debate se haya dado con "tanto condimento político en medio de las elecciones".

"Esta prórroga también es la muestra de un fracaso. Y no caeré en decir que es un fracaso de este gobierno o del anterior o del precedente. Este es un fracaso de los argentinos que hace décadas que no podemos bajar la pobreza cercana al 30 por ciento", remarcó y anheló que para 2022, "no estemos conmemorando los veinte años de vivir en emergencia alimentaria".

"La pobreza no la hemos bajado del 30 por ciento nunca. El gobierno anterior terminó con el 32... Este gobierno pensó que iba a bajarla, pero estamos arriba del 34. La pobreza y el hambre es consecuencia de nuestros errores", enfatizó.

Además señaló que entre la inflación, el gasto público, los subsidios y la falta de apoyo a pymes entre otros ítems fueron propiciando este escenario. "Esa es la peor de las pobrezas: crear las condiciones", expresó.

"Acá se habla como si viniéramos de Suecia pero Néstor Kirchner recibió 6 por ciento de inflación y la presidenta Cristina terminó con el 27. Ahora es 55. ¿Cómo paramos esto? No se para echando la culpa al otro. La crisis argentina no se para buscando culpables entre nosotros", siguió.

Aún así, se mostró optimista: "Es posible que mi palabra muestre cierto grado de deseperanza pero no la tengo. Hay muchas cosas positivas: gente que trabaja, que produce, que lucha... Y también el convencimiento de que todos aquellos que tienen un plan quieren, a la corta o a la larga, un mejor futuro para sus hijos con trabajo y con educación. Soy un creyente de que la gente humilde tiene la fuerza para salir adelante a pesar de las dificultades pero somos nosotros los políticos los que tenemos una responsabilidad".

"La crisis del 73 convocó a la dictadura. Hemos acabado con ese peligro. Pero la crisis ahora convoca a la pobreza y eso lo queremos evitar", concluyó.