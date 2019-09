Urtubey planteó la necesidad de garantizar mayor institucionalidad en el país

"Uno de los déficit que tenemos los argentinos es el bajo umbral de institucionalidad, donde todo depende de la voluntad del gobernante de turno y que no permite una continuidad de las políticas públicas", expresó el mandatario salteño.

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, advirtió hoy que "uno de los déficit" de los argentinos es "el bajo umbral de institucionalidad", por lo que "todo depende de la voluntad del gobernante de turno" y "no permite una continuidad de las políticas públicas".

El mandatario se pronunció de ese modo al disertar en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson de Washington, Estados Unidos, sobre la realidad política y económica del país, invitado por Argentina Project.

El gobernador salteño destacó que "Argentina debe crecer en los niveles de institucionalidad. Nosotros no podemos tener una buena o mala relación con un país o una región según quien sea el presidente de nuestro país o de otro país".

"En un país que funciona, que no tiene la fragilidad que tiene la Argentina, un resultado electoral no genera un impacto y una crisis como la que se generó en Argentina" después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sostuvo.

Asimismo, expresó que "todo eso es producto de que en Argentina son más importantes las personas que las instituciones", y aseguró que en Salta "hemos logrado superar eso".

"Llevamos varias décadas ya donde hay continuidad en las políticas públicas, aún con los distintos perfiles de los gobiernos", destacó.

En este sentido, manifestó que "esto ha permitido que Salta, a pesar de la situación desfavorable del país, pueda emerger en algunos ámbitos, aunque en otros lamentablemente, el contexto nacional nos condena".

"Argentina no tiene esa continuidad", afirmó Urtubey y sostuvo que "si gana uno, el país se va para un lado y si gana otro, se va para el otro lado y me parece que así no se construyen los países".

El candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna dijo que "si la orientación de la Argentina va a depender de la voluntad, el vínculo personal o la mirada estrictamente individual de un funcionario público, nunca cesará en su enfermedad de falta de confianza".

Asimismo, indicó que eso se resolverá "cuando Argentina modifique su sistema institucional para bajar los umbrales del hiperpresidencialismo que tenemos".

Ayer, en Washington, Urtubey participó de la reunión plenaria de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur), en cuyo marco se firmó una declaración de intenciones en materia de integración y cooperación subnacional con la Organización de Estados Americanos (OEA).

El bloque de la Zicosur fue encabezado por su presidente pro témpore de la Zicosur y gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Por parte de la OEA, el documento fue rubricado por el secretario general Luis Almagro.