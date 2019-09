A todo o nada: Gimnasia recibe a Pellegrini en el Gigante del Norte

La revancha entre Gimnasia y Tiro y Atlético Pellegrini, a las 16.30, en el Gigante del Norte, es uno de los encuentros destacados de hoy, por la segunda fase de la Copa Salta.

Peye viene cumpliendo una excelente campaña, tanto en la competencia interprovincial como en el Anual liguista y de algún modo llega a esta confrontación con el albo, con la ventaja de haber ganado el partido de ida (1-0), por lo que esta tarde con solo empatar habrá conseguido la clasificación a la siguiente ronda.

San Antonio es el otro representante capitalino y que llega al partido con Unión Güemes con una victoria por 2 a 1. Pero los güemenses se hacen fuerte como local y tratarán de dar vuelta el resultado en contra.

En los restantes grupo del torneo aparecen enfrentamiento para todos los gustos en las diferentes localidades del territorio salteño.



el programa

Zona 1

16.30

Indep (Y) vs. Sp. Embarc. 21.30

C. Cornejo vs. Atl. Ferro.

Zona II

16.30

B. Obrero vs. N. Rosarino

17

R. Dorado vs. YPF

21.30

H. Argentino vs. El Galpón.

Zona III

17

Rivadavia vs. T. Chacabuco

O. Oriental 0 - Huaytiquina 2

(clasificó O. Oriental).

Zona IV

16.30

Gimnasia vs. Pellegrini

21.30

U. Güemes vs. S. Antonio.