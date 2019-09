Un 36 por ciento más de multas por usar el celular al conducir

A pesar de que hace algunas semanas se elevaron los montos de las multas para los que usan el celular mientras manejan, la cantidad de infracciones sigue aumentando.

De enero al 15 de septiembre de este año, se labraron 1.234 multas; mientras que durante el mismo período del año pasado fueron 904. El aumento es de un 36 por ciento.

"Se vio un incremento en este último tiempo del mal uso de los dispositivos móviles en la conducción. Cuando se detecta a un conductor que está hablando mientras conduce, se detiene el vehículo y se le pide la documentación personal y del vehículo, se le labra el acta y se le informa", indicó Juan Carlos Sauma, subsecretario de Tránsito y Protección Ciudadana de la Municipalidad.

“Cuando uno viaja a 40 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en la calle; si uno quita un segundo la vista, es como quitar la vista durante 20 metros”, indican desde la subsecretaría de tránsito municipal. Aseguran que el “manos libres” y los GPS demandan también una atención que se quita al manejo, por lo que recomiendan no usar ninguna tecnología de comunicación mientras se maneja.

A fines de junio, por decisión de los concejales, las multas se elevaron. Se estableció que "se sancionará con multa de 250 hasta 600 UF (unidades fijas) por conducir utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor". La UF se regía por el precio de la nafta, pero ante el constante incremento, se fijó en 37 pesos su valor. Es así que, con la modificación del artículo 91, los ediles dejaron establecidas las multas para conductores que usan el celular en un monto que va de 9.250 a 22.200 pesos.

"La pena depende del Tribunal de Faltas. Si es la primera vez que pasa y justificás por qué lo hiciste, depende del juez de falta, que te puede dar la menor. Si tenés reincidencia, o si ibas a alta velocidad, puede ser mayor", aseguró el subsecretario de Tránsito.

Desde el organismo municipal resaltaron que el sistema de "manos libres" también demanda atención, al igual que el GPS. "Siempre hay que detener el vehículo si usamos estos dispositivos. Hay cierto momento en que tenemos un punto de manejo ciego", agregó el funcionario.

El incremento de infracciones de este tipo contrasta con la merma que se registró en la falta que lidera los índices: las multas por estacionar mal.

En julio pasado, las actas labradas por esa falta bajaron del 50 al 41 por ciento.

La iniciativa de aumentar los montos de las multas fue del concejal Raúl Córdoba, quien perdió un hijo a causa del siniestro vial que provocó un conductor alcoholizado.

"Nosotros, como familiares de víctimas, creemos que son multas que se deben pagar. La gente cree que son onerosas al bolsillo y para que la Municipalidad recaude. Pero son onerosas para evitar muertes en manos de irresponsables", apuntó Raúl Padovani, que también perdió a su hija a raíz de un siniestro vial.

Los funcionarios y familiares advierten la necesidad de una sanción para concientizar sobre lo que provoca el uso del celular en la vía pública: "Cuando vos vas conduciendo el vehículo y le suena el teléfono al acompañante, la atención del conductor se disminuye en un 30% . Si le suena al conductor, aunque no lo atienda, la atención se reduce al 50, 60%, y si va hablando llega al 90%, porque en el momento en que se atiende el teléfono no mirás adelante. En motos incluso hablan por teléfono, van haciendo equilibrio. Tenemos que cambiar de actitud al conducir cualquier vehículo", insistió Padovani.

El subsecretario de Tránsito apuntó a la misma falta de conciencia. "No se entiende la peligrosidad de lo que representa en la conducción. Para tener una idea, cuando uno viaja a 40 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en la calle; si uno quita un segundo la vista es como quitar la vista durante 20 metros. Mientras, se puede cruzar un niño, se puede repentinamente abrir la puerta de un auto. Este peligro no se conoce, o no se le da la importancia que le tiene que dar el conductor al momento de usar los dispositivos móviles. La infracción es para concientizar", aseguró Sauma.

No hay estadísticas sobre la cantidad de siniestros provocados por esta infracción.

En ocasiones, los conductores buscan la manera de que la falta no quede registrada para que el seguro cubra los daños en los vehículos.