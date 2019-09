El Chipi Figallo será titular en el debut de Los Pumas contra Francia

Nicolás Sánchez será el apertura en el debut del XV de Argentina en el Mundial de Japón- 2019, el sábado en Tokio contra Francia, y el salteño Juan Figallo ocupará el puesto de pilar derecho, en un equipo que completarán trece jugadores de los Jaguares.

El seleccionador argentino Mario Ledesma había estado ensayando en las prácticas de esta semana en Japón con este equipo, por lo que no hubo sorpresas de última hora en la formación, anunciada este jueves por redes sociales por la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Ledesma se decidió por mantener el esqueleto del equipo de los Jaguares que jugó la final del Super Rugby contra Crusaders, a principios de julio (derrota 19-3), con la inclusión de Sánchez, que milita en el Stade Français, y Figallo, pilar del Saracens inglés.

Las principales dudas antes de la llegada del seleccionado argentino a Japón giraban en el puesto de apertura, por el que luchaban Nicolás Sánchez y Benjamín Urdapilleta; y en el puesto de pilar derecho, entre Figallo y Santiago Medrano, a quien Ledesma había colocado la semana pasada como pilar derecho en las prácticas.

Ledesma había puesto a Urdapilleta, apertura del Castres, de 33 años, como titular en el último partido de preparación de los Pumas antes del Mundial, en la victoria en Sídney contra el equipo australiano Randwick (victoria por 74-0).

En aquel partido, había estado más certero Urdapilleta con el pie, marcando cuatro de cinco conversiones, mientras que Sánchez solo colocó tres de siete entre los tres palos.

Esos errores, en cambio, no influyeron en Ledesma, que se fijó en otras cosas.

‘Lo que inclinó la balanza fue un poco el partido con Randwick. Entró y entró muy bien y después cuentan los entrenamientos. No es un secreto que Nico estuvo un poco impreciso en la vemtana del Rugby Championship y fue mejorando poco a poco‘, explicó Ledesma en rueda de prensa.

Ledesma opta por la experiencia

Ante el conjunto australiano, Ledesma también colocó al joven Medrano, de apenas 23 años, como titular en el pilar derecho, dando entrada a Figallo en el segundo.

Ledesma ha preferido para el debut la experiencia en esta competición de Sánchez (30 años) y Figallo (31), que disputan su tercer Mundial, frente a Urdapilleta y Medrano, sin experiencia en este torneo.

Urdapilleta, que a sus 33 años fue campeón con Castres del Top 14 en 2018, podría entrar en el segundo tiempo.

El jugador de Castres estuvo bien en la animación del anterior amistoso de preparación perdido en Pretoria contra Sudáfrica, el 17 de agosto, cuando entró en el segundo tiempo por Joaquín Díaz Bonilla, en un duelo que Sánchez no jugó.

Nicolás Sánchez y Figallo habían sido titulares en los tres partidos del Rugby Championship, pero el apertura, más errático de lo habitual, había sembrado dudas.

Equipo de Argentina frente a Francia: Emiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro.

Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras.