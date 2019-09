Fin de la novela: Icardi jugará en el PSG

El delantero rosarino Mauro Icardi jugará en el PSG, el club más poderoso de Francia, luego de haber protagonizado una de las novelas del mercado de pases europeo. El futbolista fue cedido por Inter a préstamo por un año y con una opción de compra de 70 millones de euros.

Antes, Icardi extendió su vínculo con Inter, que vencía en junio de 2020, para no quedar en libertad de acción si es que los franceses no le compran el pase. El jugador no era tenido en cuenta por el conjunto italiano y había rechazado varias propuestas, entre ellas el Mónaco y Nápoli, pero terminó por aceptar la del PSG para evitar quedarse sin jugar.

Por otra parte, el PSG y Real Madrid oficializaron este lunes el traspaso del guardameta costarricense Keylor Navas al equipo francés, mientras el portero Alphonse Areola hará el camino contrario para jugar cedido en el conjunto merengue procedente del equipo parisino.

"El PSG está feliz de anunciar la llegada de Keylor Navas a su plantilla", afirmó el club parisino en un comunicado, mientras el Real Madrid da cuenta del traspaso del tico y, por otro lado, precisa que Areola llega a Madrid "cedido hasta junio de 2020". Navas, el primer costarricense en jugar en el PSG, ha firmado "un contrato de cuatro años con el club de la capital (francesa), hasta junio de 2023", añadió el comunicado del club francés.

Ni el Real Madrid ni el PSG dan cuenta de las cifras de la operación de traspaso de Navas, pero, según la prensa española, habría rondado los 15 millones de euros. "Tras mi experiencia en España, llego a Francia con grandes ambiciones", aseguró Navas, citado en el comunicado del PSG.

El arquero internacional costarricense pone fin a un periodo de cinco temporadas en el club blanco buscando en París los minutos que le van a faltar en el Real Madrid, a la sombra del belga Thibaut Courtois. Con su llegada al Parque de los Príncipes, el PSG, en busca desde hace tiempo de un portero con garantías para sus aspiraciones europeas, recibe a un guardameta solvente, ganador de tres Ligas de Campeones con el equipo blanco.

En el lugar de Navas, aterriza en Madrid el joven Areola, a la espera de que al término de la temporada, el club merengue pueda recuperar al meta ucraniano Andrii Lunin, cedido al Valladolid, para ser el respaldo de Courtois.