Luis Scola rinde al máximo y llega a nuevos récords 

A sus 39 años Luis Scola sigue demostrando su vigencia, no se cansa de aportar lo que sabe al seleccionado argentino de básquet que está jugando el Mundial de China y de paso se sitúa en los mejores puestos de las estadísticas. Ayer, en el triunfo contra Nigeria por 94 a 81, sumó 23 puntos y se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de los mundiales.

Scola ya se había metido en el selecto grupo de jugadores con participación en cinco citas mundialistas diferentes (2002-2006-2010-2014-2019). Ahora, en el triunfo de Argentina ante Nigeria por la segunda jornada del grupo B, el capitán se despachó con 23 puntos y alcanzó tres nuevos hitos.

Por un lado, superó a Rubén Wolkowyski y se convirtió en el jugador de Argentina con mayor cantidad de partidos en Mundiales (35). Ya en el debut los 9 rebotes ante los coreanos le permitieron igualar a Fabricio Oberto en lo más alto de la tabla histórica en mundiales (224) desde la incorporación de los jugadores NBA (1994), pero con los 10 ante Nigeria es el único líder de esa tabla.

Con los 23 tantos conseguidos en el triunfo sobre Nigeria, en Wuhan, el ala pivote campeón olímpico en Atenas 2004 llegó a los 611 puntos conquistados. De este modo, el exjugador de Toronto Raptors y Houston Rockets, entre otras franquicias NBA, superó la marca de 594 tantos que había establecido el australiano Andrew Gaze en las ediciones España 1986, Argentina 1990, Canadá 1994 y Grecia 1998.

El máximo encestador histórico en Copas del Mundo es el brasileño Oscar Schmidt, quien acumula 906 puntos en 34 encuentros de seis ediciones, entre Filipinas 1978 y Grecia 1998.

Al respecto, una vez terminado el encuentro con Nigeria, el capitán Scola señaló que “obviamente que haber llegado a ser el segundo goleador histórico es algo importante, no voy a mentir. Pero siento que este no es el momento para disfrutar estas cosas. Quizás dentro de unas semanas o más adelante”.

Con la cifra sumada ayer, además, Scola arribó a los 2.619 puntos en 159 partidos oficiales con el seleccionado argentino, marca que le permite ser el máximo anotador histórico. El segundo en esa tabla es otro ícono de la Generación Dorada, Emanuel Ginóbili, quien anotó 1.588 unidades en 104 partidos.

A segunda ronda

Con su triunfo frente a Nigeria y la posterior victoria de Rusia sobre Corea del Sur (87 a 73) Argentina se clasificó a la segunda ronda del Mundial que se juega en China. El conjunto albiceleste cerrará la etapa clasificatoria mañana desde las 9.30, cuando dirima con Rusia el primer lugar del grupo B.

Además del buen trabajo de Scola, también hubo una muy buena actuación del alero Patricio Garino, quien concluyó con una planilla de 17 unidades, 7 rebotes, 4 tapones y 3 recuperos. El equipo argentino repitió otra sólida performance y se sacó de encima a un adversario que inquietó y dominó apenas en un tramo del segundo cuarto.