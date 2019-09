Cámara de Propietarios de Farmacias: “Cobramos hoy lo que vendimos hace tres meses”

Según reveló el Indec, los medicamentos, accesorios y equipos para la salud que releva el organismo de estadística quedaron en agosto un 84,2% más caros que un año atrás en Capital y el Gran Buenos Aires, y subieron aún más en el interior. Un 87,8% en el Noreste, 89,5% en Cuyo, 90% en la región Pampeana, 90,2% en el Noroeste y 97,1% en la Patagonia. Los remedios quedaron como los de mayor inflación, seguido por lácteos. A todo esto, hoy fracasó el acuerdo que intentaba el Gobierno nacional con los laboratorios para congelar los precios de los medicamentos. Dentro de este escenario, Francisco Puló, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacia, dijo por Radio Salta que “Esto para nosotros es una bomba de tiempo”. El dirigente empresarial advirtió que la industria farmacéutica aumentó por encima de lo que fue la suba del dólar tras las elecciones primarias.



“La incertidumbre que genera la clase política y el daño a nuestro país es tremendo. Cayó el consumo con respecto años anteriores casi un 8 por ciento. Todo esto preocupa porque mucha gente abandona los tratamientos”. Sobre la falta de llegar a un acuerdo indicó que "la expectativa de crecimiento del dólar es lo que creo que hace que los laboratorios no hayan querido firmar este acuerdo porque toda las drogas son importadas. No sabemos con qué dólar trabajan los laboratorios ni cual es el margen que tienen”.



Recordó también que las farmacias no son formadoras de precios, pero sin embargo quienes trabajan en esos locales son los que “ponen la cara” ante las quejas lógicas de los clientes.

“Los medicamentos siguen en aumento y el problema más grave en las farmacias, que no son formadoras de precio, es que compramos los medicamentos a 15 días, pagamos a ese plazo, y estamos cobrando a los 90 días con una inflación galopante y no nos alcanza para reponer”, sostuvo. “Les puedo decir que en este momento nosotros estamos trabajando en algunos casos con cero rentabilidad sobre todo con las obras sociales por los plazos de pago”.

“El problema de las farmacias es no poder seguir financiando las obras sociales. Hay farmacias que son atendidas por sus dueños, pero hay otras que tienen mucha gente trabajando y se complica mucho poder mantener todo sin dejar gente en la calle. Ante la difícil situación que vive el sector farmacéutico también remarcó que el cliente se descarga con los empleados. ” Somos nosotros lo que ponemos la cara. La gente se descarga con quien lo atiende y te repito nosotros no somos formadores de precios” finalizó.