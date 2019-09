Nuevos equipos para mejorar la atención en el puesto sanitario

En el puesto sanitario de El Naranjo se están realizando notables mejoras en pos del bien de la pequeña comuna, en la cual viven alrededor de trescientas personas.

Se pintó el lugar y se compró un electrocardiógrafo mediante una donación de cincuenta mil pesos. En los próximos días llegará un sillón odontológico, a pedido de la comunidad, y además se está gestionando para la adquisición de una ambulancia para el lugar, para asistir allí y a los pequeños parajes ubicados alrededor.

Manuel Coronel, actual enfermero encargado del lugar, expresó a El Tribuno que, “me hice cargo del puesto sanitario en junio, y la verdad que el lugar estaba un poco descuidado, y tuvimos que realizar varios arreglos, entre ellos el techo y la pintura, y todas las cosas que hacían falta la compraron desde el hospital Melchora Figueroa de Cornejo, y de esa forma hoy podemos tener un lugar limpio y más completo para poder atender a los pacientes de este lugar”.

“Nosotros dependemos del Área Operativa Nº 18, cuya responsable es la doctora Claudia Aguirre. Se fueron solicitando varias cosas para acondicionar el lugar, entre ellas el arreglo de una nebulizadora que no funcionaba, se la arregló y además tenemos una nueva”, señaló el enfermero.

Una generosa donación

Coronel también hizo alusión a un donativo que recibió pocas semanas atrás, “gracias a una persona amiga, que no es político en estos momentos, que es el señor Kuldeep Singh, quien me donó la suma de cincuenta mil pesos y con ese dinero inmediatamente me fui a comprar un electrocardiógrafo, gracias a eso lo vecinos de acá ya están realizándose los estudios, y en Rosario de la Frontera se hacen los informes de los mismos mediante los cardiólogos Ricardo Mahmud y el doctor Raya.

“Esta actitud por parte de Kuldeep es muy valorable, porque cuando me donó el dinero hace un mes y medio, él ya estaba suspendido de su labor legislativa, y aun así no faltó a su palabra y me donó el dinero”, expresó.

Respecto a la valoración cardiológica, señaló que, “luego que hacen los estudios, no demora más de dos días el trámite al momento que los pacientes se los realiza, y esto es un gran avance para la gente de El Naranjo. También hay muchas personas mayores que no pueden movilizarse de su domicilio para hacerse los controles, entonces voy a sus casas y les realizo el estudio allí”.

Manuel Coronel, flamante enfermero encargado del puesto.

Un pedido de la gente

El enfermero, decidió tramitar un sillón de odontología por un pedido de la gente, “esto es algo que la verdad los futuros pacientes lo estaban reclamando desde hace mucho tiempo, la odontología hacía mucha falta acá, pero ni siquiera había un sillón, menos un odontólogo, por eso me puse en contacto con la doctora que estaba viniendo, la doctora Gamietea, y ella a su vez se puso en contacto con gente de Salta, y yo por mi parte hablé con mi supervisor, con la gente del programa, con la gerenta, y de esta manera pudimos entre todos gestionar para que por fin ese sillón llegue”.

Se espera que el mismo ya esté instalado antes de la fiesta Patronal, que es el 24 de septiembre. El o la odontóloga atenderá una vez a la semana.

Respecto a la falta de ambulancia, el enfermero dijo que, “este es un servicio fundamental que lo necesitamos mucho acá, esta localidad necesita de manera urgente poder contar con este servicio para poder realizar traslados”.

“Afortunadamente, ya están avanzadas esas tratativas y ya pronto podremos contar con esta ambulancia que tanta falta hace. Una vez que la tengamos, la idea es salir una vez a la semana a los parajes rurales, tales como San Felipe, Horcones, El Bordo, Antillas y toda la Segunda Sección, ya que esa gente también tiene derecho a ser asistida y bien atendida”, adelantó.

Otros servicios que se brindan



Entre los servicios que brinda el puesto sanitario, Coronel indicó que, “la gente puede contar con los servicios de pediatría, clínica médica, cardiología, lavaje de oídos, seguimiento de embarazos, Papa Nicolau, y próximamente tratamientos dentales”. Cabe señalar que desde que se realizaron las mejoras, el puesto atiende alrededor de diez a quince personas a diario, y cuando están los médicos, acuden el doble de pacientes. “Hay muchos adultos mayores que requieren de nuestro servicio, y eso lo hacemos todos los días, tenemos cinco pacientes que los vemos en sus casas diariamente, aun aquellos que están muy alejados, vamos en moto”, expresó.