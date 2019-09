River recibe a un audaz Vélez en busca de no quieren alejarse

River Plate, que desplegó un fútbol vistoso y ofensivo en el inicio de la nueva temporada, recibirá a otro equipo audaz, Vélez Sarsfield, en el partido excluyente de los cinco que darán continuidad hoy a la séptima fecha de la Superliga.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Monumental de Núñez, será arbitrado por Andrés Merlos y televisará por cable TNT Sports.

El equipo millonario que conduce Marcelo Gallardo tiene 11 puntos y marcha expectante cerca de los primeros puestos, con actuaciones para el elogio como las que protagonizó en sus visitas a Racing Club (6 a 1) o la más reciente ante Huracán (4 a 0), y algunas en las que no estuvo acertado y falló como en la derrota en su casa ante Talleres de Córdoba (1 a 0) o el empate sin goles en el superclásico cuando no supo resolver el esquema que propuso el DT boquense Gustavo Alfaro.

Si bien el gran objetivo de River es retener el título en la Copa Libertadores y sus próximos compromisos en semifinales nada menos que ante Boca (la ida será el 1 de octubre en Núñez), no quiere alejarse de los primeros puestos en la Superliga y además también compite en la Copa Argentina, habiendo logrado entre la semana su clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Godoy Cruz de Mendoza.

En ese contexto, el Muñeco Gallardo piensa realizar algunos cambios para recibir a los de Liniers, una obligada por la lesión que sufrió ante los mendocinos el uruguayo Nicolás De La Cruz, una distensión en el psoas derecho.

Su reemplazante será el colombiano Jorge Carrascal quien sumó minutos en el cruce ante el tomba, mientras que habrá una variante en la zaga central con la salida del chileno Paulo Díaz y la posible inclusión de Javier Pinola o el paraguayo Robert Rojas.

En Vélez (10 puntos), el entrenador Gabriel Heinze no retocará la formación que en la fecha pasada superó ajustadamente como local a Atlético Tucumán (1 a 0 con gol de Lucas Janson) y mantendrá en el mediocampo a Fernando Gago, un símbolo de Boca cuya presencia no pasará desapercibida en Núñez.