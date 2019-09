Ponzio estará a disposición para el superclásico

El mediocampista de River Leonardo Ponzio podrá jugar finalmente el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Boca, que se disputará el 1 de octubre.

El futbolista tenía que estar en España el 30 de septiembre, día en que se iba a conocer el fallo por el arreglo del resultado del partido entre el Zaragoza que él integraba y el Levante, en 2011.

Sin embargo, el Tribunal de Valencia que lleva adelante el proceso informó que “se ha registrado una modificación del calendario debido a la enfermedad de un abogado defensor y el juicio no se retomará hasta el día 1 de octubre”.

“En su caso, los futbolistas implicados no deberán estar presentes hasta el final de los informes de las partes, lo que podría ocurrir, si no el 4 de octubre, el 7 o el 8”, se explicó.

Según trascendió, el problema de salud es del letrado de Agapito Iglesias, en ese entonces presidente del Zaragoza.