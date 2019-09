Lavagna en Tucumán y Salta: “No nos hace falta esta polarización entre dos fuerzas que no se escuchan"

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó hoy en Tucumán que "la Argentina hoy demanda apertura, capacidad de diálogo y búsqueda de consenso”. “No nos hace falta esta polarización entre dos fuerzas que no se escuchan, no se hablan y destruyen cualquier alternativa diferente a la que ellos significan”, dijo Lavagna al referirse al Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, y a Juntos por el Cambio, del presidente Mauricio Macri.

Lavagna llegó esta mañana a la provincia vecina junto su compañero de fórmula, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para participar de un homenaje a los patriotas de la Batalla de Tucumán, que se realizó en la Plaza Belgrano de la capital tucumana.

Posteriormente, en una visita anunciada a los medios con apenas un par de horas de anticipación, Lavagna también vino a la capital salteña con Urtubey para visitar el Centro de Primera Infancia del barrio Santa Anta. Allí estuvieron alrededor de las 13.30, una hora después de lo previsto, y brindaron juntos una conferencia de prensa.



En Tucumán Lavagna desatacó que “Consenso Federal justamente busca un consenso amplio, un gobierno con base en la unión nacional y con una mirada hacia el interior del país mucho más fuerte”. “Queremos generar una alternativa más equilibrada, más abierta, más libre y con una visión de futuro menos ideologizada hacia la izquierda o hacia la derecha”, agregó.



Luego habló sobre la situación económica del país y sostuvo: “Llevamos ocho años de estancamiento, cuatro del gobierno anterior y cuatro del actual gobierno, con dos políticas que llevaron adelante cada uno totalmente distintas y opuestas, pero fracasadas”.



“El gobierno anterior se entusiasmó con el consumo, creyendo que iba a garantizar el crecimiento y no se ocupó de la inversión, ni de la producción ni del empleo. Luego vino este gobierno (de Macri) y se emocionó con la lluvia de inversiones, que no sucedió, porque nadie invierte en un país que no tiene capacidad de compra”, explicó Lavagna.



“Hay que acostumbrarse a mirar las cosas en su conjunto, usar al consumo como una locomotora del crecimiento pero al mismo tiempo prestarle atención a la inversión, a la productividad, al empleo, que hace sustentable el proceso”, señaló.



Por último, señaló que “el 2020 será un año difícil, la situación es peor que en el 2015; al estancamiento, a la falta de empleo y al nivel alto de pobreza, se suma la caída de la producción, una inflación del 50 % y un hecho nuevo y tremendamente negativo que es una deuda externa fenomenal”.



Por su parte, Urtubey indicó que “Lavagna es el mejor candidato a presidente para la Argentina, es un hombre que ya le ha demostrado que frente a una crisis como la que estamos viviendo es capaz de hacer lo necesario para sacar al país adelante”.



“Necesitamos una Argentina que se ocupe de todos los argentinos y en especial de los sectores más vulnerables”, agregó.