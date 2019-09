Scola se aleja de Boca y se acerca al Real Madrid

Claudio Villanueva, representante del basquetbolista Luis Scola, aseguró que hay “conversaciones” con Real Madrid de España y que es complicada la llegada a Boca Juniors por “cuestiones económicas”.

“Real Madrid se comunicó y continuaremos con las conversaciones más adelante. La última vez que hablamos fue el viernes, pero entiendo que estaban metidos en la Supercopa de España”, comentó el agente del jugador argentino.

Real Madrid obtuvo el pasado domingo la Supercopa de España tras superar a su clásico Barcelona, en la que Campazzo fue MVP del torneo.

“Además, hable con un equipo italiano de la Euroliga (sería el Armani Exchange Olimpia Milan) y también se pusieron en contacto desde Boca. Lo quieren, pero es un tema complicado por la situación económica. Es el único equipo de Argentina que se comunicó”, apuntó el representante.

A su vez, Villanueva reconoció que desde la NBA estadounidense “no hay nada” frente a los rumores que lo vincularon con una posible vuelta a la máxima competencia mundial, a vestir la camiseta de Boston Celtics.

Scola fue una de las figuras en el subcampeonato argentino en el Mundial de China terminado recientemente, con un promedio de 17.9 puntos, 8.1 rebotes, 1.8 asistencias y 18.8 de valoración, en 29.5 minutos dentro del rectángulo de juego.

“Nos vamos a juntar a comer este jueves, porque el que maneja el caballo es el jugador. Yo, lo que hago con los deportistas que represento es darle mi opinión, pero los que deciden son ellos”, reconoció sobre el basquetbolista de 39 años, que aún no definió si estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Para Scola el Real Madrid tiene ventajas y desventajas. Por un lado, conoce perfectamente la Liga Endesa por su larga etapa en el Baskonia (2000-2007) y además en el equipo blanco se reencontraría con tres de sus compañeros en la selección argentina, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck. El club blanco también tiene una capacidad económica superior a la de sus otros dos pretendientes. Scola quiere jugar para llegar en forma a los Juegos de Tokio pero a sus 39 años parece excesiva una carga de trabajo como la que le esperaría en el equipo español.

Cabe destacar que el entrenador de la Selección argentina de básquet, Sergio “Oveja” Hernández adelantó que si continúa al frente del equipo obligará a Scola a jugar los JJ OO.

“Luis es igual que Ginóbili, son los más difíciles. No te dicen nada, pero falta mucho aún. No me confirmó nada, aunque mi sensación es que va a estar. Y si yo soy el entrenador en los JJ OO, lo voy a obligar a estar”.