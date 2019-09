Medrán: “Paciencia, los triunfos de local ya van a llegar”

Central Norte mantiene firme el curso que fijó Ezequiel Medrán, su conductor, que pese a sufrir algunos contratiempos inesperados confía que están por el buen camino en el Federal A y preparando el equipo para enfrentar a Güemes de Santiago del Estero, el domingo desde las 18.

Todavía no llegaron los resultados esperados; en cuatro fechas, el cuervo solo logró una victoria de visitante y tres empates, dos en condición de local.

El domingo pasado, el equipo de Medrán dejó pasar la oportunidad de alcanzar la cima de las posiciones, al permitirle igualar a Sportivo Las Parejas, 1 a 1, en el estadio Martearena. “No hicimos un buen partido, ni el nivel con el que venimos funcionando, pero estamos trabajando con la tranquilidad y el convencimiento de mejorar día a día”, expresó el técnico de Central Norte con optimismo y una dosis de confianza.

El DT azabache tuvo una semana de trabajo complicada, deberá definir cómo suplirá las bajas de Federico Rodríguez (contractura) y Gonzalo Ríos (desgarro).

“Arrancamos los trabajos sabiendo que no podremos contar con Rodríguez y Ríos, buscando funcionamiento y variantes para el equipo titular, pero lo bueno es que venimos sumando”, explicó el exarquero de Boca y conductor cuervo.

La lista de lesionados y ausentes para enfrentar a los gauchos podría incrementar, porque Pablo Figueroa, defensor azabache, está en duda. “Está con una molestia del partido pasado, lo vamos a evaluar hasta el sábado, seguiremos su evolución de la contractura en el gemelo de su pierna derecha”, adelantó Medrán, dejando entre signo de interrogación su presencia frente a Güemes.

En caso de que Figueroa no esté en condiciones de jugar, “Camisay es una buena alternativa, viene bien, hizo la pretemporada y tiene minutos de fútbol”, aseguró el técnico de Central Norte.

Luego, Ezequiel Medrán hizo un breve análisis de conjunto santiagueño: “En un equipo duro, tiene un sistema de juego parecido al nuestro (4-4-2). Más allá de que el rival es importante, estamos enfocados en mejorar el funcionamiento del equipo y sacar un buen resultado”.

En Central, que tiene otro gran desafío por delante, están convencidos de que la verdadera cosecha de puntos todavía no llegó, como así también que están en deuda, sobre todo por lo que mostró el equipo en su última presentación.

“Tenemos que sumar, esto recién comienza, somos un equipo duro de local y visitante. Queremos sumar puntos y acomodarnos en la tabla con expectativas para la segunda vuelta, encontrarnos en una posición expectante de pelear un ascenso”, dijo Medrán como anhelo personal, en su primera experiencia como técnico en el Federal A.

Por último, el estratega de Central Norte dejó un mensaje para todo el pueblo azabache. “Quiero un equipo con la capacidad de ganar de local y visitante, vamos mejorando, paciencia que los triunfo de local ya van a llegar”, señaló Medrán, de cara al complicado duelo con Güemes, uno de los líderes de la zona A, en Santiago del Estero.