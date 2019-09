Iglesias volvería a la titularidad en Central Norte

Cambio de planes y sorpresa en Central Norte. Ezequiel Medrán modificaría su propuesta en el mediocampo de Central Norte con el inesperado retorno de Matías Iglesias al once titular, para visitar a Güemes de Santiago del Estero, mañana a partir de las 18.

Medrán sorprendió con la posible vuelta Iglesias, sobre todo teniendo en cuenta que el volante quedó marginado el domingo pasado frente a Las Parejas.

Matute, que solo fue titular en la primera fecha y luego estuvo en el banco de suplentes, tiene una nueva oportunidad para recuperar lo que alguna vez fue suyo: la titularidad.

De confirmarse el regreso de Iglesias al círculo central, Joaquín Iturrieta quedaría fuera del once azabache.

La otra duda que tiene el DT de Central Norte, la cual resolverá hoy en la última práctica, es saber si podrá contar con Pablo Figueroa. El defensor arrastra una fuerte contractura en el gemelo, que le impidió trabajar con normalidad toda la semana y lo dejó con un pie afuera del choque con Güemes. En caso de no llegar su lugar lo ocupará Matías Camisay.