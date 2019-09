“Lamento que los vecinos ya sepan que se van a inundar”

David Leiva, actual concejal y precandidato a intendente capitalino por la lista Ciudad con Todos para las elecciones PASO del 6 de octubre, participó del ciclo de entrevistas por Facebook Live del diario El Tribuno.

¿Cuales son sus principales proyectos?

Han pasado tres años y medio durante los cuales, como concejal, he tenido la oportunidad de recorrer la ciudad, de hacerme parte de cada uno de los problemas que se dan, sobre todo en la periferia, en los barrios y villas, y también de trasladar algunas soluciones desde lo legislativo como edil. La ciudad ha crecido sin un plan y eso ha llevado a que en lo estructural desde el Estado no se haya estado acompañando ese incremento. Hoy dentro de un plan de gobierno queremos empezar a priorizar lo que no se hizo históricamente, lo que lamentablemente sigue siendo un faltante. Hablo de obras estructurales para evitar inundaciones, pavimentación, espacios verdes y plazas. Hay mucho por hacer.

¿Que haría con la basura y la falta de espacio en el vertedero?

El relleno sanitario San Javier es uno de los puntos donde no se han concluido algunas acciones. Yo soy de los que cree que tenemos que dar un paso adelante. El poder instalar en Salta una planta recicladora de residuos urbanos donde haya un tratamiento de nuestra basura para recuperar mucho de lo que se puede reutilizar y vender representará un ingreso económico. Hay cooperativas que trabajan dentro del vertedero de manera informal y que podrán llevar adelante sus tareas y tener el ingreso. El Estado también lo tendrá.

¿Usted apoya que la ciudad ahora sea pirotecnia sonora cero?

En diciembre del año pasado fui el primero que empezó a hablar de pirotecnia sonoridad cero, de empezar a transitar un camino, que llevé a bajar los decibeles de la pirotecnia. Hasta ese momento nunca se había hablado del tema. En las vacaciones de verano desde el Ejecutivo Municipal se envió un proyecto at referéndum ya aprobando lógicamente lo que era la iniciativa.

¿Los animales estarían entre sus prioridades?

Yo soy bichero desde muy pequeño por una costumbre familiar. Siempre hemos tenido gatos, perros en casa y entiendo que son parte de la familia. Hay mucho en que trabajar en cuanto a los perritos que están en situación de calle. Se debe seguir avanzando sobre la castración.

¿Qué haría para que la ciudad no se inunde?

Lamento mucho que los vecinos de las zonas norte, sudeste, sur ya estén sabiendo que se van a volver a inundar y a perder nuevamente todo lo que les costó esfuerzo y sacrificio de trabajo durante un año. Las obras para que esos vecinos no se inunden no se hicieron, incluso la limpieza de los canales. Lamentablemente, esto marca una desigualdad en cuanto a que no hubo un equilibrio en las obras que se hicieron en la ciudad. Entiendo que hay que trabajar primero que nada como prioridad para llevar una solución a esos problemas históricos.

¿Volvería a tener el área de Diversidad Sexual que había antes en el municipio?

Totalmente. Somos todos parte de una misma sociedad, con elecciones, con diferencias y estas enriquecen nuestra ciudad. Tenemos que poner como prioridad en la agenda a todos aquellos sectores vulnerables, los más necesitados y darles oportunidades.

Usted es conocido por su carrera artística como cantante. ¿Qué lo impulsó a dar el salto hacia la política?

Mi contacto con la gente, el sentirme un vecino más, alguien que ha abrazado la música desde muy chico pero que ha tenido la posibilidad de trascender desde un escenario humilde en mi barrio Castañares para generar conciencia social. Entendía que tenía que, en algún punto ayudar, colaborar. El paso siguiente es llegar a la Municipalidad.