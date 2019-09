El próximo gobierno analizará el pase a planta de estatales

Tras las afirmaciones del secretario general de UPCN, Gustavo Soto, de un supuesto pase a planta permanente de 5 mil trabajadores, desde Gobierno provincial tuvieron que salir a aclarar que esa decisión la tomará el nuevo gobernador .

No obstante, en el Grand Bourg admitieron que iniciarán un relevamiento de los trabajadores de la administración pública para determinar "cargos vacantes" y tener "la situación de revista del personal de carácter temporario". A un poco más de dos meses del cambio de gestión, elaborarán un informe sobre la composición de la planta administrativa y se menciona a "aquellos trabajadores que tengan las condiciones para participar en un próximo concurso para pase a planta". Aunque remarcaron que lo definirá la próxima gestión. El informe incluirá los modos de contrato, antigedad y necesidades de los diferentes organismos públicos.

Martín Wierna, secretario de la Función Pública, no pudo precisar la cantidad de empleados del Gobierno ni cuántos están en condiciones de pasar a planta permanente. Respondió que se debe esperar el relevamiento.

Wierna le bajó el tono a los dichos de Soto. "No sé de dónde sacó el número, este es un compromiso que hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad. Lanzar que son 5 mil empleados (que pueden pasar a planta) no es correcto", advirtió.

Soto había dado ese número en el marco de una conciliación obligatoria, en la que también participa ATE.

Desde los gremios remarcaron que el "blanqueo" de trabajadores no implica mayor gasto público. Sin embargo, el secretario de la Función Pública afirmó que esta iniciativa se enmarca en cumplimiento con la legislación de la ley de responsabilidad fiscal y buenas practicas de gobierno.

Sostuvo que esa legislación "le impone a los gobiernos provinciales una serie de condiciones y controles periódicos. Prohíbe la designación del personal a planta permanente durante los dos últimos trimestres del mandato".

"No sé de dónde sacó Soto los 5 mil. Queremos ser prudentes, no queremos crear falsas expectativas", aseveró Juan Arroyo, titular de ATE. Aunque, por otro lado, no cerró la puerta a posibles incorporaciones e indicó que durante la conciliación obligatoria que el Gobierno también mantuvo con este gremio se habló sobre los empleados que tienen contrato hasta el 31 de diciembre.

"Los que tienen contrato hasta fin de año serían unos 800, que no pasaron a planta porque quedó estancado en Economía. Ahora que se volvió a solicitar a través de la Secretaría de Trabajo. Están haciendo un análisis para ver si esos compañeros están en condiciones de pasar a planta", afirmó Arroyo.

Según el gremialista, aparte de esos 800 empleados, quedarían más de mil en condiciones de "pasar a planta, contratados bajo los artículos 30 y 40 de designación temporaria. Al próximo gobierno le exigiremos el pase a planta de los demás compañeros", advirtió.

Los empleados estatales que quedarían a la espera de pase a planta, según ATE, son en su mayoría ordenanzas y administrativos de Educación, quienes ingresaron a la administración provincial entre 2013 y 2017. Arroyo destacó además, que por un convenio entre Nación, provincia y ATE se logró que pasaran 2.600 beneficiarios del ex Plan de Empleo Comunitario (PEC) a la planta permanente pública.

El 3 de octubre ATE tendrá una nueva conciliación. Durante el encuentro, indicaron, se podrá saber con mayor precisión el destino de aquellos 800 empleados que, según el gremio estatal, están en condiciones de ser incorporados.

Luego del Pacto Fiscal, el Ejecutivo provincial inició un proceso de jubilación para los trabajadores que cumplían con los requisitos. Wierna destacó que durante la gestión de Urtubey se "mantuvo en orden los nombramientos" y que se jerarquizó la carrera administrativa con la Universidad Provincial de la Administración Pública".

En diciembre 2017 el Grand Bourg, a través del decreto 1780/, ordenó dejar sin efecto, a partir de las fechas de vencimientos, las designaciones de agrupamiento político. Cada organismo hizo un informe sobre la tarea que realizaban. Muchos de esas personas pasaron a la categoría de estamento de apoyo.

Según el Presupuesto de la Provincia 2019, el Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados tienen unos 60.236 cargos, una cifra que comprende al personal de planta y al transitorio. Con los cargos declarados en los entes autárquicos, empresas del Estado y la Auditoría General, se asciende a 66.944. El último informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación sobre Salta (agosto 2019) indica que el empleo público en la provincia de Salta ascendía, en el 2017, a alrededor de 92 mil trabajadores, considerando las tres jurisdicciones (municipal, provincial y nacional).