“La única solución es hacer propietario al inquilino, pero el Gobierno destruyó los créditos UVA”

Días antes de que el proyecto de ley ingrese al Congreso Nacional, El Tribuno dialogó con Juan Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta y director de FIRA (Federación Inmobiliaria de la República Argentina), quien sostuvo que el propósito del Gobierno tiene puntos interesantes para los inquilinos, aunque por otro lado es nefasto porque condena a muchas familias a no poder alquilar.



¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de ley de alquileres?

Es un proyecto que tiene partes interesantes para el inquilino porque aclara mucho la reversión contractual, pero por otro lado es nefasto. Nosotros desde la Federación e instituciones que la componen nos juntamos con legisladores locales y les llevamos alternativas a través de ellos porque si nosotros no hubiéramos frenado la ley nacional, a los inquilinos hoy les hubiesen actualizado entre el 45 y 50%, con un promedio entre la inflación y el salario. Y ningún inquilino tiene la capacidad de hacerse cargo de ese tipo de alquiler.

¿En caso contrario, hoy los inquilinos tendrían que pagar de acuerdo a las actualizaciones salariales?

Es que siempre los alquileres se actualizaron por bajo de la actualización salarial. Hay una frase que repetimos siempre: “El techo del alquiler es el bolsillo del inquilino”. Sería muy bueno que eso se de así, siempre y cuando haya baja inflación. Los créditos UVA, que son maravillosos cuando tenés inflación abajo de los 15 puntos.

¿Por ese motivo el proyecto es nefasto en el país?

Es nefasto porque cuando tenés una alta inflación como en Argentina, tomar una medida de esa naturaleza es condenarlos a los inquilinos a no poder alquilar.

¿Entre los puntos positivos está la posibilidad de ampliar la duración de los contratos?

Es indistinto porque el contrato puede ser de dos, tres o cuatro años y me parece innecesario porque aumentar o reducir la cantidad no afecta ni desafecta.

¿Están claros los gastos por deterioros en la vivienda que debe asumir el propietario o el inquilino?

Lo que es de uso lo paga el inquilino, mientras que lo que es de la vivienda debe abonar el propietario. Por ejemplo: se rompe un caño, es responsabilidad del propietario. La ley lo contempla bien claro e inclusive el inquilino lo puede arreglar y se descuenta del alquiler.

¿Cuáles son los puntos que más le hacen ruido?

Uno es el “uso o goce de unidad”. Sostienen que si uno no usa la propiedad, no tiene que pagar el alquiler. Es fácil decirlo, pero me pregunto, ¿qué es no hacer uso de la vivienda? Si pavimentan no podés usar la calle ni cochera, no es culpa del propietario. Entonces cuando se ponen cosas muy genéricas generas un juicio y lo que pedimos es que se llegue al diálogo.

Otra mala para el mercado inmobiliario y los propietarios es que cada vez que el Estado quiso meterse lo hizo pomada. La llamada Ley Perón hizo contratos interminables y hoy en Salta faltan más de 90 mil viviendas. Cuando el Estado se mete en los derechos de propiedad, nos parecemos a Venezuela.



¿Qué le parece la propuesta sobre las nuevas opciones de garantía?

Que quieren obligarlo al propietario a rescindir de determinada garantía y nosotros estamos en desacuerdo. Como propietario si me traen un buen recibo de sueldo o propiedad no tengo problema en alquilar, pero que no me obliguen a rescindir de una caución. ¿Cómo el Estado te puede obligar a recibir una garantía que no estás de acuerdo sobre un bien que es tuyo?

¿No le parece oportuno el seguro de caución?

El seguro te abarca la parte contractual, no te abarca adicionales ni el estado de la vivienda. Nadie te puede obligar a que aceptes. El propietario va a terminar optando por no alquilar y, con menos alquileres, suben los costos para quien quiera alquilar. Como el contrato no se actualiza por inflación, lo que hace el seguro es cubrir el monto total de los 24 meses, o sea el faltante. Si el inquilino decide irse antes, esa parte ya no te la cubre o si la vivienda está en malas condiciones tampoco te cubre. Deberían sacar una póliza que te cubra el mes de depósito y le bajamos el gasto al inquilino, es el ejemplo de garantía social que hicimos en Salta.

¿La ley es federal o solo está pensada para Buenos Aires?

Claramente está hecha para Capital Federal. Para la Ley, una vivienda social se paga 26 mil pesos y en Salta se paga la mitad como miran a Capital Federal. Acá el gerente de un banco paga 26 mil pesos frente al monumento a Güemes.

¿Cree que el proyecto llegará a buenos términos?

Hablamos con nuestros legisladores y ellos entienden nuestra postura. Demostramos que la rentabilidad del inmueble ha caído del 05 al 03%. Está claro que si sigue el estado interviniendo lo va a terminar de destruir al mercado inmobiliario.

En la actualidad 8 millones de personas alquilan en el país, ¿no le parece un número muy alto?

Sí, aunque es un número multiplicado por cuatro (en promedio, cuatro personas residen por vivienda), entonces son dos millones de viviendas en alquiler. En Salta hay 35 mil inquilinos, un número menor de inquilinos que el promedio. Acá tenemos un faltante de 90 mil viviendas y en Argentina hay 2 millones de inquilinos. Hay un faltante de 6 millones de viviendas. Lo que tenemos que hacer es proyectarnos en esas 2 millones de personas a nivel nacional y los 35 mil en Salta.

La solución es que esos inquilinos tengan una casa propia...

Para solucionar el tema del inquilino, la única solución es hacerlo propietario y la mejor herramienta que tenía el Gobierno eran los créditos UVA, pero lo estrellaron. Cuando dejaron escapar la inflación destruyeron una línea de crédito que era para toda la clase media-baja de la Argentina. Vos pagabas una cuota inferior al alquiler y hay que ser muy bestias para destruir una herramienta de esa naturaleza.



¿La ley de alquileres aleja a los inquilinos de contar con una vivienda propia?

Si el Estado mete fichas vas a tener más faltante de cajas, nadie va a invertir en viviendas y cada día van a faltar más. Uno de los grandes problemas que tenemos son las expensas. El problema no es que la gente que no pueda alquilar, sino que no puede pagar los servicios. Lo que hizo este Gobierno con los servicios es una aberración.

Importante baja

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (leral), de la Fundación Mediterránea, señaló que Salta necesita más de 72.000 viviendas para zanjar el déficit habitacional que afecta, principalmente, a los sectores con más bajos niveles de ingresos.

Aunque de acuerdo con registros de la Provincia se terminaron en los últimos 11 años 33.000 viviendas y soluciones habitacionales, la brecha se agranda.

Días atrás, El Tribuno detalló que las operaciones de compraventa de viviendas tocaron un nuevo piso, con una caída de ventas del 90% en comparación con las transacciones cerradas en 2017.