Alonso no se rindió y gritó campeón en el rally europeo

¿Por qué no vas a Chipre a ver si podés definirlo de una vez? Solo quien realizó la pregunta y quien la respondió saben en qué momento y en qué contexto se hizo, pero terminó siendo premonitoria. Juan Carlos Alonso fue el interrogado por su esposa alentándolo a correr el pasado fin de semana en el Rally de Chipre y los resultados están a la vista. El piloto fue a Chipre y se convirtió en campeón de la categoría ERC2 del Campeonato Europeo de Rally.

El corredor nacido en Córdoba pero radicado hace más de dos décadas en Salta hizo historia en el rally al convertirse ayer en el primer piloto argentino y latinoamericano en ganar una competencia continental europea oficial de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Es un éxito que no lo logró solo, ya que estuvo acompañado por el copiloto Juan Pablo Monasterolo.

La dupla argentina consiguió en el Rally de Chipre los puntos necesarios para asegurarse el campeonato cuando todavía resta una fecha por disputar, el Rally de Hungría. Lo que pasó en Chipre no solo quedará en los libros del rally argentino por el título, sino también por todas las dificultades que debieron superar Alonso y Monasterolo desde el primer momento que pusieron el Mitsubishi Lancer EVO X (equipo Pro Racing de Lituania) en pista.

Los problemas empezaron el viernes. En uno de los entrenamientos libres golpearon una roca que les rompió la bomba de aceite, esto obligó al binomio a no presentarse en la etapa clasificatoria para trabajar y resguardar la unidad para el duro rally chipriota. Los incidentes continuaron el sábado con una falla en los frenos que lo obligaron a parar en la prueba especial 7 que le costó más de 13 minutos y una penalización.

Más problemas

Los frenos volvieron a fallar ayer pese a los esfuerzos que hicieron por repararlos; a esa dificultad se sumó un problema en la transmisión en el noveno tramo que obligó a Alonso a correr solo en primera marcha. La dupla sabía que ganar la carrera era imposible e hicieron todo lo posible por llegar en el cuarto lugar, ubicación que le daba los títulos para festejar anticipadamente.

Fue un rally de supervivencia, como el propio Alonso lo definió. Superaron todas las dificultades que se les presentaron y pusieron el auto en la meta, sumaron los puntos que necesitaban y son los campeones de la ERC2 del Campeonato Europeo. Un verdadero premio a la perseverancia.

Temporada inolvidable

Alonso y Monasterolo ganaron dos de las siete fechas que se han disputado en la categoría ERC2 del Campeonato Europeo de rally. Debutaron ganando el Rally de las Azores a fines de marzo, mientras que en el Rally de Islas Canarias abandonaron cuando estaban segundos. En Letonia no corrieron y en el Rally de Polonia volvieron al triunfo. A Roma tampoco fueron, retomaron la competencia en el Barum Rally de República Checa donde terminaron segundos. Ayer fueron cuartos en Chipre, ganaron el título y todavía les resta por correr el Rally de Hungría, del 8 al 10 de noviembre.

El campeonato

Categoría ERC2

Piloto País Puntos

J. Alonso Argentina 128

A. Nucita Italia 108

Z. Melegari Italia 101

D. Polonski Polonia 95

R. Sirmacis Lituania 39

P. Panteli Chipre 39

D. Feofanov Lituania 39

A. Monarri España 38

M. Althefiri Kuwait 32

A. Chilimintris Chipre 30

S. Remenik Rusia 24

C. García España 19

R. Nitiss Lituania 14