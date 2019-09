"Estás acá porque sos linda", el comentario machista que recibió Carolina Losada al air

La irrupción de un grupo de veganos en la última exposición Rural, en Palermo, dio lugar a la aparición de dos personajes muy particulares en Intratables, el ciclo conducido por Fabián Doman.

Ellos son Emiliano Caruso y Pablo Trolessi, integrantes del Centro Tradicionalista “La Manea” de Longchamps, más conocidos como "los gauchos", tendencia en las redes por la manera en que discuten con quienes denuncian el maltrato animal y la contaminación de la industria agrícola.

Los "gauchos" volvieron a Intratables, pero esta vez la virulencia de sus argumentos excedió todos los límites al criticar duramente a una de las panelistas del ciclo, la periodista y conductora Carolina Losada, una de las figuras de América, publica Clarín.

“Es muy violenta tu forma de hablar, quizás porque sos galguero, estás acostumbrado a toda esa violencia”, le recriminó Losada a Caruso.

La discusión fue subiendo de temperatura hasta que el hombre de campo dejó sacar la peor versión de su machismo al ningunear la reconocida trayectoria de Losada.

"No sabés nada, flaca. Vos estás acá porque sos linda nada más", le disparó Caruso a su contrincante en la disputa verbal. "¡Encima es misógino!", se quejó Losada.

Fue allí que Doman decidió intervenir en la discusión para recriminarle sus dichos a Caruso, aclarando que ningún periodista de su programa estaba allí por su apariencia física sino por su profesionalismo.

"No me consta eso, pareciera que en el caso de ella sí”, redobló la apuesta Caruso. Luego de un corte comercial, Doman le pidió a su invitado que le pidiera disculpas a Carolina, y los ánimos volvieron a calmarse.

“Le pido disculpas a la señorita, me trató de misógino y no lo soy, pero está todo bien. Se me saltó la chaveta", reconoció.