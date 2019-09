Familias en situación de calle ya empezaron a construir ranchos

A una semana de la usurpación de los lotes municipales, y sin solución, las cuarenta y cinco familias, de las ochenta que eran inicialmente, aseguraron a El Tribuno que están desesperados porque nadie se acercó a darles una solución y, en caso de ser echados por la fuerza, regresarán al lote. Por otro lado, el viernes por la mañana, casi la mitad de las otras familias, varios de ellos trabajadores municipales, firmaron la siguiente acta de acuerdo con el municipio: "a) Trabajar desde la Dirección de Acción Social con la realización de los informes socioambientales a cada una de las familias involucradas con el oportuno requerimiento de ayuda a las fuerzas policiales en el caso de las visitas.

b) Entrecruzar datos con la Secretaría de Acción Social y la Dirección de Tierras y Viviendas y/o cualquier otra área de la Municipalidad a fin de analizar los antecedentes y/o ayudas que se le hubieran otorgado a las familias en cuestión.

c) Establecer prioridades según la situación en particular en cada familia, teniendo en cuenta la situación en donde viven, si tienen hijos discapacitados, situación de hacinamiento entre otras cosas.

d) Trabajar desde la Municipalidad en la preparación de algún terreno o en la compra de un inmueble a futuro, para solucionar la necesidad habitacional en lo mediato, a aquellas familias que realmente lo necesiten.

e) Las personas aquí presentes se comprometen a no tomar los terrenos del futuro acceso norte, ni ningún otro, a fin de que se pueda trabajar con tranquilidad , entre las mismas y la Municipalidad, caso contrario el presente acuerdo quedará sin efecto. Asimismo, las personas toman pleno conocimiento.

Mujeres solas y con niños

Las cuarenta y cinco familias restantes, en su mayoría mujeres y niños con discapacidades, aseguraron a El Tribuno que jamás tomaron conocimiento del acta de acuerdo y que de hecho, recién se enteraban por este medio.

A una semana de la toma del terreno municipal, que está ubicado a la vera de la ruta 34, justo enfrente de la intersección de la ruta 9/34, las familias ya empezaron a instalar sus carpas, realizadas con palos y bolsas en un triste panorama que muestra la precariedad de un sector invisibilizado por el Estado y la sociedad.

Bajo los rayos del sol y los fuertes vientos, padres y madres sin hogar duermen junto a sus hijos, muchos de ellos discapacitados, en colchones prácticamente rotos. Comparten las pocas cosas que tienen entre todos, desde sillas, reposeras, utensilios de cocina, agua, hasta mercadería para cocinar a fuego la comida para los niños.

Las familias manifestaron a El Tribuno que "nadie se acercó a darnos una solución de nada, ni siquiera algún político de turno, nadie vino, estamos esperando que alguien se acerque a darnos una solución, ya que estamos luchando por tener un hogar digno".

"El lunes a la noche fuimos agredidos por las autoridades policiales de la nada, estábamos dormidos y nos vinieron a hostigar a mujeres y niños sin ninguna orden ni papel. Apenas se oculta el sol ya están presentes para hacernos dar miedo, pero acá estamos todos en son de paz y estamos luchando por nuestros derechos que como ciudadanos argentinos y amparados bajo la ley, podemos tomar estos terrenos, ya que ninguno tenemos casa para vivir dignamente", declararon.

También aseguraron que "de acá no nos vamos a mover, aunque nos hayan cortado el agua, aunque la policía nos siga reprimiendo, acá nos vamos a quedar y exigimos la presencia del intendente porque sabemos y tenemos los papeles que acreditan que estos terrenos son municipales, por eso le pedimos al jefe comunal Gustavo Solís que se arrime a hablar con nosotros para darnos solución, acá no estamos para pelear, no queremos problemas, sino solución", insistieron.

"No queremos nada gratis".

Respecto al pago de ese o algún otro terreno, los manifestantes dijeron que "no queremos nada gratis, sino que le pedimos que nos den la posibilidad de pagar el lote a precio fiscal, a un precio que sea accesible de acuerdo a nuestras necesidades, y acá tenemos muchas, hay algunos que viven con sus familias enteras junto a sus padres o parientes, todos hacinados".

Enrique Francisco, uno de los integrantes, señaló que "la idea es que cuando nos den el terrenos para vivir, entre todos nos vamos a ayudar con la construcción de las viviendas, tenemos mano de obra y materiales que vamos a pagar de manera financiada"; en ese sentido, ejemplificó que "ya hemos hablado con una bloquera para intercambiar bloques por mano de obra, un grupo saldrá a trabajar y otro se quedará a construir hasta que tengamos todos las viviendas". Luisa, otra integrante, dijo que "hace trece años que pago alquiler, estoy inscripta en el IPV pero nunca tuve suerte, por eso queremos tener al menos una pieza con una galería, que ya es algo para vivir, pero no queremos que nos regalen nada, claramente el artículo 236 sobre bienes del dominio privado del Estado, indica que las tierras que son del Estado, pasan a particulares para satisfacer las necesidades de quienes lo requieran".

"Además, esta semana hemos presentado una nota en Diputados, con la copia actualizada de los terrenos municipales, esto no es privado como muchos dicen, por eso le estamos solicitando por qué negarnos esta manzana y muchos otros espacios municipales que justifican diciendo que son espacios verdes. Estamos cansados de tantos espacios verdes y tantas canchas a la vuelta, acá nomás hay cuatro canchas, y no ven las necesidades de la gente de viviendas", dijo.