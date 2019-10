Los Pumas llegan a Tokio y piensan en Inglaterra

Argentina ya está en Tokio y entró en la cuenta regresiva de su partido decisivo contra Inglaterra, el sábado (a las 5) en la capital japonesa, el que sus jugadores califican de final.

Mientras Los Pumas preparan ese duelo, Escocia, en el único partido de ayer, derrotó por 34-0 a Samoa, con punto bonus incluido, con lo que sigue viva en su objetivo de pasar a la siguiente ronda.

Argentina sabe que el partido contra Inglaterra es a todo o nada. Si pierde se queda fuera.

“Para nosotros es una final y vamos a ir con todo. No hay otra opción que ganar. Estamos mentalizados para eso. Creo que es el partido mas importante de mi vida. Ganándolo tenemos una gran posibilidad de pasar”, afirma el segunda línea Tomás Lavanini.

El forward de 26 años fue titular en los dos primeros partidos, en la derrota del debut ante Francia (23-21) y en la victoria en el segundo frente a Tonga (28-12).

El revés ante los Bleus no les deja otra opción que ganar a Inglaterra para lograr uno de los dos primeros puestos del Grupo C que dan a cuartos.

Inglaterra es líder de la zona con 10 unidades, Argentina suma 6, Francia 4 y cierran EEUU y Tonga sin unidades.



Francia - EEUU

Luego de una jornada de inactividad en el Mundial de Japón, la acción vuelve en la madrugada de mañana miércoles cuando Francia y Estados Unidos se enfrenten por el Grupo C, en Fukuoka, desde las 4.45 hora de nuestro país. Un partido que puede tener mucha importancia para el futuro de Los Pumas.

Además, por el Grupo B, Nueva Zelanda enfrentará a Canadá (a las 7.15 de Argentina). Italia manda con 10 puntos, seguido por Sudáfrica con 5 y Nueva Zelanda con 4. Canadá y Namibia, 0 puntos.