Lamberto: “Yo trato de llegar a la gente con un mensaje limpio, no con bolsones”

El periodista Víctor “Vitín” Lamberto es precandidato a intendente por la lista #YoParticipo y este 6 de octubre deberá enfrentar una dura interna. Durante dos décadas estuvo recorriendo las calles de la ciudad y este año decidió dar el salto y participar en política por una decisión personal. “Si vemos todos los años o cada cuatro los mismos nombres, y yo tengo ganas, ¿por qué no? Yo soy una persona que ha trabajado en los medios de comunicación durante 20 años, conozco la problemática de la gente”, afirmó en una entrevista con El Tribuno.

¿Por qué decidiste involucrate en política?

Fue una decisión personal, nadie me llamó, nadie me dijo, fue una decisión absolutamente mía, luego de haber hablado con mi familia, con mis amigos y decir ¿por qué no?, si en definitiva queremos cambiar todo esto. Si vemos todos los años o cada cuatro años los mismos nombres, y yo tengo ganas, ¿por qué no? Yo soy una persona que ha trabajado en los medios de comunicación durante 20 años, conozco la problemática de la gente, pero llego hasta ahí. O sea, lo mío es visibilizar todo lo que le pasa a la gente para que después un funcionario o un político venga con alguna solución. Entonces, hablando con mis amigos, con mi familia, con mis hijos inclusive, me decían y ¿por qué no querés cambiar todo esto? Si vos querés cambiar, tenés que apostar, tenés que meterte. Así lo hice, me metí y estoy en esta.

¿Cómo te están recibiendo?

Si bien conocía los barrios, no todos te voy a ser sincero; pero conozco la situación desde adentro y veo los problemas de la gente y la verdad que son muchos. Hay muchas preocupaciones, mucha necesidad, hay mucha desilusión por parte de la gente hacia los políticos. La verdad que la gente está descreída, y bueno, yo no soy político, soy un tipo que viene de los medios, soy un vecino más, que viene a apostar, que viene ayudar, que viene con un equipo realmente de primera que son amigos, que lo hacen con mucho corazón para intentar cambiar esto, quiero ayudar a mi ciudad. Una ciudad donde he crecido, donde mis hijos están viviendo, están estudiando acá y ojalá el día de mañana mis nietos también. Quiero una ciudad diferente, mejor, con oportunidades para todos. Quiero aportar mi granito de arena para cambiar todo esto.

¿Cómo haces para romper con la desilusión de la gente hacia la clase política y qué proyectos tenés para cambiar esa realidad?

Yo trato de llegar a la gente con un mensaje limpio, con un mensaje sincero, diciéndole lo que vengo a ofrecer, no a prometer absolutamente nada, no tengo que prometer, no voy con un bolsón, no voy con una chapa, no voy con una cucheta, no voy con absolutamente nada. Simplemente voy con un folleto, que lo imprimimos gracias a mis amigos. Voy simplemente con eso y cual sea el resultado voy a volver a ese barrio, a ese lugar para tratar de ayudar. Yo lo hice mucho tiempo desde el periodismo y lo voy a seguir haciendo. Yo he pateado 15 años la calle como notero, he recorrido muchos barrios, estuve en todos lados, y digo ¿por qué no intentar meterme en este lugar para poder cambiar un poco? Las propuestas son muchas: la descentralización de la Municipalidad, la contención para los chicos que se drogan todos los días. Es una pena ver como los chicos se destrozan, se destruyen y no tienen un lugar para bailar, cantar o lo que vos quieras. Creo que un lugar de contención es fundamental para ellos, porque el futuro son ellos, los chicos y no se les da posibilidades a ellos. La descentralización de la Municipalidad también es importante para que el vecino no venga y se traslade desde un barrio hacia el CCM, para perder toda la mañana para hacer un trámite. Si eso se puede hacer en los barrios de la ciudad. Una ciudad que ha crecido mucho, entonces la idea es trabajar para el vecino. Los funcionarios tienen que estar cerca de la gente porque en definitiva los vecinos necesitamos ser escuchados.

¿Cómo ves la situación de la gente en las caminatas?

Hay mucha necesidad. Cuando yo llego, me dicen ¿qué me traés? Es triste ver eso. La verdad que voy con el corazón limpio, con las manos abiertas para entregarles mi propuesta. La gente me conoce de otro ámbito, yo no soy un tipo político y no quiero prometer para después no cumplir. Ya la gente está cansada y la desilusión es muy grande. Las veces que vamos siempre nos dicen: vienen cada cuatro años y después no aparecen más. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no volver?, aunque sea para decir no puedo o dame un tiempo más o dejame que vea por otro lado, pero volver. La gente necesita que el que el funcionario, que el Gobierno esté presente.