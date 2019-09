Sáenz a Leavy: "A la pobreza la conozco, la estoy viviendo"

El intendente de Salta y precandidato a gobernador Gustavo Sáenz salió al cruce de dichos de su contrincante Sergio Leavy que lo había acusado de apenas estar descubriendo la precaria situación del interior de la provincia. "A la pobreza la conozco, no la estoy descubriendo, la estoy viviendo. Estoy viviendo al lado de ellos y la he visto", aseguró.

"Lamentablemente los índices no son los mejores y nos provocan tristeza... La verdad que lo que pueda decir el candidato pueda decir no me interesa. Me interesa que nos pongamos a trabajar para resolver esto", dijo hoy en declaraciones a medios salteños.

Se refirió, además, a los candidatos que lo acompañan en la provincia pero a nivel nacional apoyan a Alberto Fernández. "Nuestro frente es un frente absolutamente plural, un frente provincial donde hay todas las ideologías políticas y a donde hemos invitado a participar a todos los que fueron proscriptos dentro del otro frente porque de eso se trata la democracia, de que podamos participar todos", señaló en declaraciones recogidas por Radio Salta.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner dijo que si lo invita a la presentación de su libro, estará presente: "Yo no voy a alimentar la grieta", remarcó.

También reiteró que apoya la candidatura a senador nacional de Juan Carlos Romero y, por otra parte, a Pablo Kosiner como postulante a renovar su cargo en la Cámara de Diputados de la Nación.