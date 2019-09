Los folcloristas se reúnen en una velada solidaria

Mañana se llevará a cabo una peña solidaria por Lía Areco, en la peña La Linda, en el corredor de la Balcarce, a partir de las 21.30. Se destaca la presencia de los solistas: Juan Carlos Díaz y Cuello y Sergio Nieva. También estarán: La Vuelta, Fiama Guaymás y el grupo Remanso.

“Estas cosas tiene de lindo el folclore, cada vez que alguien necesita una mano, los artistas recurren inmediatamente a brindar su aporte. No tengo dudas que el público concurrirá a la cita, primero porque el objetivo así lo exige, y luego porque se conformó una cartelera de lujo”, comentó el experimentado folclorista Sergio Nieva.

También será importante la llegada del artista de Campo Quijano: Juan Carlos Díaz Cuello. “Siempre que el tiempo me lo permita, estaré en cada llamado solidario. Me encuentro diagramando una gira por diferentes provincias del país para ofrecer mi nuevo material discográfico, que contiene varios temas de mi autoría”, aseguró el cantor.

También despertó expectativa la presentación del grupo La Vuelta.