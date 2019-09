Argentina arranca la lucha por los cuartos de final de China 2019

La Selección argentina de básquetbol intentará hoy dar un nuevo paso, en este caso doble, porque ante Venezuela abrirá la segunda fase del Mundial de China y se cruzará con un rival directo en la búsqueda de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El encuentro se disputará a partir de las 9 (hora argentina) en el International Sports and Cultural Center de la ciudad de Foshan, con televisación de la TV Pública y TyC Sports.

En este grupo I, donde Argentina arrastra su triunfo sobre Rusia -el otro clasificado-, los dirigidos por Sergio Santos Hernández también chocarán con Polonia, el otro equipo que avanzó invicto.

Por eso, un triunfo sobre los venezolanos, que por primera vez juegan un Mundial y vienen de dar un cimbronazo ante el local China, allanará su camino a los cuartos de final, donde se cruzarán con los equipos provenientes del grupo J (Serbia, España, Italia y Puerto Rico).

Además, representa un duelo directo en la búsqueda de asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reservado para los dos mejores de América, uno de los cuales está descontado que será para Estados Unidos.

Argentina mostró un juego firme y con variantes que ilusiona a todos los seguidores albicelestes, aunque enfrente tendrá a un DT que conoce mucho a todos, como Guillermo Duró, uno de los cuatro argentinos que están en el Mundial como conductores.

Venezuela, dirigida por el argentino, se convirtió por su parte en una de las gratas sorpresas del campeonato: debutó con caída ante Polonia, pero luego se impuso a Costa de Marfil y en el último choque de la fase eliminó nada menos que al anfitrión, China.

“Ahora somos un equipo peligroso”, advirtió Duró tras la victoria ante China el miércoles, que le dio un empujón anímico clave antes de chocar con Argentina.

Goleó EEUU

Estados Unidos, actual bicampeón mundial, aplastó ayer a Japón, dirigido por el argentino Julio Lamas, por 98 a 45 en Shanghai, en la tercera fecha y última de la primera ronda en el grupo E.

Los norteamericanos, candidatos en el certamen, contaron con una gran labor del escolta de Boston Celtics Jaylen Brown (20 puntos), mientras que el mejor japonés fue Yudai Baba, con 18 tantos.

Nuevos grupos y fixture

Grupo I

País PJ PG PP Pts.

Argentina 3 3 0 6

Polonia 3 3 0 6

Venezuela 3 2 1 5

Rusia 3 2 1 5

Próximos partidos

Hoy

Polonia vs. Rusia (5)

Argentina vs. Venezuela (9)

8 de septiembre

Venezuela vs. Rusia (5)

Argentina vs. Polonia (9)

Grupo J

País PJ PG PP Pts.

Serbia 3 3 0 6

España 3 3 0 6

Italia 3 2 1 5

P. Rico 3 2 1 5

Próximos partidos

Hoy

Serbia vs. P. Rico (5)

España vs. Italia (9)

8 de septiembre

P. Rico vs. Italia (5)

España vs. Serbia (9)



Grupo K

País PJ PG PP Pts.

EEUU 3 3 0 6

Brasil 3 3 0 6

Grecia 3 2 1 5

R. Checa 3 2 1 5

Próximos partidos

7 de septiembre

Brasil vs. R. Checa (5.30)

EEUU vs. Grecia (9.30)

9 de septiembre

R. Checa vs. Grecia (5.30)

EEUU vs. Brasil (9.30)

Grupo L

País PJ PG PP Pts.

Francia 3 3 0 6

Australia 3 3 0 6

Lituania 3 2 1 5

R. Dominicana 3 2 1 5

Próximos partidos

7 de septiembre

Australia vs. Dominicana (5)

Francia vs. Lituania (9)

9 de septiembre

Dominicana vs. Lituania (5)

Francia vs. Australia (9)