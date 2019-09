Apertura oficial de la campaña electoral para el recambio de un gobierno de 12 años

A partir de hoy se larga oficialmente la campaña para las elecciones primarias que se realizarán el 6 de octubre para definir los candidatos que pasarán a noviembre para competir por los cargos ejecutivos y legislativos provinciales y municipales que estarán en juego en el turno electoral 2019.

Los salteños elegirán este año gobernador y vicegobernador, 11 senadores y 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 343 concejales municipales.

Con el inicio de la campaña para las primarias también comienza el camino para cerrar el ciclo de un gobierno de 12 años bajo un mismo signo político.

El recambio del gobierno salteño se dará en medio de una fuerte crisis económica del país, con aumento del desempleo, con más pobres, un dólar indomable y con niveles récord del riesgo país.

La Provincia sufre las consecuencias de este oscuro panorama.

Pero es también el momento en el que cobran vital importancia las propuestas de gobierno de quienes aspiran a conducir el Gobierno provincial.

Para las primarias del 6 de octubre se registraron ocho fórmulas de precandidatos para la gobernación provincial.

El kirchnerista Frente de Todos elegirá sus candidatos a gobernador y a vicegobernador de la interna que protagonizará el todavía diputado nacional, Sergio Leavy y el exministro Emiliano Estrada contra el actual vicegobernador Miguel Isa y la licenciada en trabajo social Lucía Doljanin.

También habrá interna en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. En este espacio se presentaron tres fórmulas de precandidatos para la gobernación provincial.

Por la división del PO, un sector promueve la lista Política Obrera con la exedil de San Lorenzo Violeta Gil y el dirigente de Orán Samuel Huerga, otro sector impulsa la lista Unidad con elexdiputado nacional, Pablo López y la exsenadora capitalina Gabriela Cerrano. En tanto, el MST propone con la lista Nueva Izquierda a los militantes Andrea Villegas y Omar Orozco.

Van por el piso

Otras tres fórmulas irán a las primarias del 6 de octubre en busca del piso del 1,5% de los votos para pasar a las elecciones generales que se realizarán el 10 de noviembre.

El frente Sáenz Gobernador lleva como precandidato a gobernador al intendente capitalino Gustavo Sáenz y para la vicegobernación al dirigente peronista y empresario de medios Oscar Marocco.

El frente Olmedo Gobernador lleva como precandidato a gobernador al diputado nacional, Alfredo Olmedo y como precandidato a vicegobernador al radical y diputado nacional macrista Miguel Nanni.

Por su parte, el Partido Frente Grande propone a Elia Fernández como precandidata a gobernadora y a Diego Saravia como precandidato a la vicegobernación. Este partido se separó del frente kirchnerista.

Frente de Todos

SERGIO LEAVY

Seguridad: además de la inversiones en cámaras de seguridad, considera que es conveniente una presencia real de la Policía en los barrios. “Yo sacaré a la policía a recorrer las calles, en una planificación mancomunada con los vecinos. Junto a la Justicia debemos resolver la sensación de la puerta giratoria de los que delinquen”, dijo.

Salud: sostiene que hay que reorganizar el sistema de turnos en todos los hospitales y centros de salud. “Es inhumano que una persona enferma deba esperar horas para ser atendida”, afirmó. Remarca que los remedios y vacunas llegarán a todos los rincones de la provincia.

Educación: afirma que invertirá en la capacitación constante de los docentes, adecuando la currícula a los nuevos desafíos del mundo laboral y tecnológico. Propone regionalizar la atención del Ministerio de Educación.

Empleo y producción: “Todo mi accionar en el Gobierno estará fundamentalmente direccionado a fomentar la creación de puestos de trabajo en el sector privado”, sostuvo. Considera clave la industrialización.

Finanzas: destacó que hasta julio y agosto las cuentas están equilibradas. “Sería una gran sorpresa que en cuatro meses las cuentas estén en rojo”, agregó. Si se da ese escenario afirmó que darán prioridad a los servicios bá sicos como salud, educación y seguridad.



Frente de Todos

MIGUEL ISA

Seguridad: pone la mirada en la prevención. Además de un mapa del conflicto, propone ampliar la cobertura de cámaras e incrementar personal policial preventivo.

Salud: entre las acciones delineadas apuntará a propiciar participación activa de la comunidad en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles e incrementar la educación para la salud; optimizar la labor de los agentes sanitarios, con elementos de trabajo moderno y optimizar la atención en zonas operativas y niveles de atención según la complejidad.

Educación: apunta a la creación de un sistema de información nominal que permitirá gestionar la trayectoria escolar de los estudiantes. Quiere un secundario articulado con el nivel superior y que haya escuelas de artes y oficios en toda la provincia.

Trabajo y producción: “El empleo es el eje central de mi propuesta”, dijo Isa. “Tenemos el desafío de aumentar nuestra producción agregando valor a la actividad primaria. “Crearemos 22 mil empleos con incentivos fiscales y la instalación de un polo tecnológico”, agregó.

Finanzas: afirma que se debe consolidar el equilibrio fiscal, dar un incremento del salario real de los trabajadores del Estado y renegociar vencimientos entre la Provincia y la Nación.

Frente Sáenz Gobernador

GUSTAVO SÁENZ

Seguridad: Ampliará la cobertura del 911 y dará más elementos para las comisarías. “Queremos que la respuesta ante la violencia intrafamiliar y de género sea rápida”, acentuó Sáenz. En cuanto al narcotráfico, aunarán esfuerzos con las fuerzas nacionales para un mayor control sobre las zonas cercanas a las fronteras.

Salud: Cobrará importancia el trabajo del agente sanitario. Se cambiará “la atención primaria de salud que carece de especialistas y no posee guardias médicas”, y así descomprimir los hospitales, donde promete incorporar tecnología, mejoras en la infraestructura y personal.

Educación: “El primer problema que debemos afrontar está en la educación secundaria donde 1 de cada 2 alumnos no termina”, dijo Sáenz. En base a los resultados de las pruebas nacionales, trabajarán en los contenidos, la formación docente y nuevos modelos pedagógicos.

Trabajo y producción: “Quiero que la Salta de 2020 en adelante crezcan las oportunidades de trabajo digno”, dijo Sáenz. Marcó que Salta tiene la capacidad productiva dormida, subutilizada. El Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030 señala que no está en producción la mitad de la tierra potencialmente cultivable y que hay 3 millones de hectáreas que pueden ser aprovechadas para gana dería. Con una agencia, fomentará las inversiones.

Olmedo Gobernador 2019

ALFREDO OLMEDO

Seguridad: “Devolver autoridad a la policía, el efectivo que actúe dentro del protocolo no tendrá que tener problema con la ley, poner orden en horarios para menores”, dijo.

Salud: propone un plan de prevención, otorgar importancia a los centros de salud que hoy no tienen, caso Orán, Tartagal y el sur de la provincia.

Educación: devolver autoridad a las maestras, los chicos tienen que aprender en las escuelas. “El primer punto para hacer libre al pueblo de Salta es la educación; mi lema es ni chapa ni bolsón, educación”, expresó.

Trabajo y producción: considera que el sector privado es la base del trabajo y no el sector público. Por ello dará al sector privado previsibilidad jurídica para que tenga reglas de juego claras e invierta en la provincia. Tomar a toda la provincia como área de frontera para que las empresas tengan menos cargas sociales.

Otro punto: servicio militar para los que no estudian ni trabajan, como una oportunidad para salir adelante, a partir de los 16 años, sin el uso de armas.

Finanzas: “A la Provincia hay que ponerla producir, por sobre todas las cosas. A diferencia de los anteriores gobiernos, voy a llevar adelante acciones y un rumbo para que sea una provincia productiva”, dijo.



Frente Grande

ELIA FERNÁNDEZ

Salud: proponen una política de hospitales en el interior de la provincia equipados con tecnología de alta complejidad, para dejar de depender de la asistencia en hospitales de Salta capital, “porque cuando hay una emergencia los minutos cuentan”.

Trabajo y producción: indicó que se necesitan rutas y autopistas modernas. “Tenemos un plan de desarrollo de autopistas para Salta, lo cual afianzará nuestras economías regionales y potenciara a máximos niveles el turismo nacional e internacional”. Asimismo, “los derechos de las mujeres en cuanto a su desarrollo personal, salud, económico, serán claves para nuestro gobierno; soy una mujer comprometida con los reclamos de las mujeres”.

Finanzas: la precandidata a gobernadora del Frente Grande anticipó que junto a su compañero de fórmula, Diego Saravia, proponen crear un banco provincial que sea el agente financiero de la provincia y así poder reinvertir las ganancias que produzca esta entidad en más y mejores hospitales, escuelas y sueldos actualizados.

Se muestran convencidos que la calidad de vida del salteño depende de esta medida, “que es nada menos que recuperar el control de nuestras finanzas, que define tener más recursos para los salteños”.

FIT - Lista Unidad

PABLO LOPEZ

Seguridad: considera que la inseguridad “viene de arriba” y propone una seguridad ciudadana con integrantes reclutados por organismos de DDHH y bajo control popular. Elección por el voto popular de jueces y fiscales. Salud y educación: sostiene que estas áreas han sido las principales víctimas de las políticas de ajuste y de vaciamiento en favor de emprendimientos privados. Propone triplicar el presupuesto educativo en todos sus niveles, bajo control de docentes y estudiantes. Impulsar una cobertura de salud gratuita e integral a cargo del Estado, triplicando el presupuesto. Eliminación de toda forma de gerenciamiento privado en la salud pública.

Trabajo y producción: propone eliminar todos los impuestos provinciales al consumo, del inmobiliario a la vivienda única de una familia trabajadora y establecer un impuesto único y progresivo sobre las ganancias industriales, agrarias y financieras del gran capital.

Para este otro sector del PO el salario mínimo debe ser igual al costo de la canasta familiar, indexado por inflación. Propone prohibir despidos y suspensiones y derogar el decreto provincial de jubilación compulsiva de trabajadores del Estado. Pase a planta permanente de los trabajadores precarizados de salud, ordenanzas de es cuelas y trabajadores de vialidad.

FIT - Lista Política Obrera

VIOLETA GIL Seguridad: consideran “necesario desmantelar el aparato represivo del Estado; defendemos la organización plena de la juventud y los trabajadores contra la represión y el desarrollo de un cuerpo de seguridad bajo control de los organismos de DDHH”.

Salud: remarcan un sistema público gratuito en base al fin del sistema de autogestión y gerenciamiento. Restitución del tope de 30 horas semanales para garantizar la jornada de seis horas para médicos y enfermeras sin afectar el salario. Restitución del régimen de dedicación exclusiva. Triplicación del presupuesto de Salud.

Educación: propone titularización anual y pago por cargo. Régimen jubilatorio con 25 años de servicio. Tope de 25 alumnos por aula y gabinetes psicopedagógicos cada 300 alumnos. Capacitación gratuita a cargo del Estado. Obligación constitucional de una enseñanza laica y gratuita. Triplicación del presupuesto de educación.

Trabajo y producción: este sector del PO promueve lucha permanente por los salarios, jubilaciones y el conjunto de las reivindicaciones “de quienes vivimos de nuestro trabajo; salario mínimo igual a la canasta familiar ($31.500) para todos los trabajadores de la provincia, aumento de emergencia del 30% e indexación automática de los salarios y jubilaciones”.



FIT U - Lista Nueva Izquierda

ANDREA VILLEGAS

Seguridad: proponen intensificar las políticas preventivas, consideran que jueces y comisarios deber ser elegi dos por la población.

Salud: apuntan al cumplimiento efectivo de la ILE, mejora real en la infraestructura de los hospitales, nombrar enfermeros y médicos en los centros de salud del interior, campañas preventivas para evitar enfermedades como Chagas, dengue y paludismo.

Educación: consideran que se debe decir basta de subsidios a la iglesia y a las escuelas privadas, implementar de manera real la ESI, aumentar el salario a docentes y mejorar las partidas presupuestarias para comedores escolares y meriendas reforzadas.

Trabajo y producción: prohibir despidos y suspensiones, salarios igual a la canasta familiar, no al trabajo precario y contratos basura, exención de impuestos a empresas que tomen jóvenes sin experiencia como primer empleo, subsidios para pymes y agricultura familiar.

Finanzas: consideran que Salta y la mayoría de las provincias tienen su economía quebrada y se prioriza el pago de la deuda en vez de volcar esa plata en mejorar las condiciones de vida de la gente. Bregrarán por apertura de los libros contables y gasto público, arqueo público de la situación económica e investigación sobre gastos y obras.