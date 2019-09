La U ganó con lo justo y sigue arriba

Fue un clásico como muchos esperaban: friccionado, a todo o nada y con un equipo festejando el triunfo que seguramente será una inyección anímica para lo que resta de la Liguilla Súper 10 de rugby. En zona norte, Universitario le ganó con lo justo a Jockey, 26 a 20, y se mantiene en la cima del torneo.

Gonzalo Mendoza fue quien marcó el primer try del partido a los 7 minutos y con la conversión de Santiago Larrieu el albirrojo comenzó 7-0 arriba en la cancha de la U.

A los 14’ llegó la respuesta del local con Agustín Fernández. Y Rodolfo Coronel convirtió para igualar el juego 7-7.

El conjunto de la rotonda de Limache insistió y el “Colo” Larrieu anotó un penal a los 22 minutos para volver a pasar al frente: 10-7, aunque la alegría no duró mucho para los de zona sur porque los verdes generaron el try-penal que los puso parcialmente arriba 14-10.

A los 35’ el local aumentó la diferencia con el try de José Correa y la conversión de Eliseo Morales (21-10).

Sobre el final del primer tiempo otra vez apareció en escena Larrieu con un try y su propia conversión para descontar e irse al vestuario 21-17 abajo.

En el complemento el Jockey tuvo un último intento por dar vuelta el partido, nuevamente a través del “Colo” Larrieu que a los 3’ anotó un penal y puso las cosas 21-20.

La U aguantó, el partido se volvió muy friccionado y a los 14’ llegó el try que decretó el triunfo de los verdes, por intermedio de José Torres, sin conversión. La visita solo pudo rescatar el bonus defensivo.

Gran triunfo del albo a Tigres

Gimnasia y Tiro todavía sueña. Después de un inicio pobre con tres derrotas seguidas en la Liguilla Súper 10 del Regional de rugby, el albo ayer venció a Tigres en Lomas de Medeiros por 41 a 23 y aún tiene chances de formar parte del selecto grupo del principal torneo en la temporada 2020.

El millonario tuvo un triunfo con autoridad ante un rival complicado como lo es Tigres que llegaba a esta fecha con dos victorias y la misma cantidad de derrotas. Ahora el albo lo pasó en la tabla de posiciones y da pelea.

El último equipo de los salteños en esta competencia, Tiro Federal, jugará en esta jornada para completar la fecha 5.

Los federales se medirán ante Cardenales en Tucumán. Será una dura parada teniendo en cuenta que Tiro perdió todos los partidos que jugó.