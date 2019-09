“Fue doloroso ver como habíamos frustrado a tanta gente, no comprendimos lo que pasaba”

Transcurrió casi un mes de las elecciones primarias y los funcionarios y autoridades nacionales comienzan a desembarcar en la provincia para intentar revertir un resultado, que por ahora resulta una tarea titánica. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio no pierden las esperanzas y están convencidos de que pueden dar vuelta la elección, acercarse a la fórmula presidencial Fernández-Fernández y llegar al balotaje. En esta oportunidad, Esteban Bullrich aterrizó en la provincia para visitar vecinos. El senador nacional por la provincia de Buenos Aires hace dos semanas lanzó una campaña por redes sociales invitando a los argentinos a tomarse unos mates con él.

“Para mi lo importante en estos primeros diálogos es escuchar a la gente, entenderlos. Es tratar de comprender que pasó y que hicimos para que dejaran de confiar”, expresó Bullrich.

¿Cuál es el motivo de su visita?

El motivo principal es que estoy acompañando a Alfredo Abriani (Secretario de Culto de la Nación) porque tenemos un almuerzo con el Obispo de Salta (Mario Antonio Cargnello). Yo lancé una campaña por las redes a partir del resultado de las PASO para tomar mate con aquellos votantes que no nos acompañaron en esta elección pero lo han hecho en otras. La idea es entender por qué dejaron de confiar en nosotros, qué es lo que generó ese cambio de no apoyo en la última elección. Es muy importante esto porque creo que tenemos que escuchar con atención y actuar en consecuencia para mejorar la situación el 27 de octubre y poder dar vuelta la elección que es lo que queremos.

Teniendo en cuenta que la principal fórmula opositora sacó tanta diferencia ¿qué análisis hace de este nuevo escenario electoral que se planteó después del 11 de agosto?

Más allá de los ocho millones de argentinos que no siguen acompañando y confían en nosotros, hubo muchos que en el 2017 nos votaron y ahora no lo hicieron. Siento que hay mucho trabajo para hacer. En todas las provincias hubo gente que sintió alguna sensación de alejamiento, de no comprensión, de no empatía, de no sentir que realmente están haciendo un esfuerzo muy grande y que no podían. Usando el ejemplo que daba Mauricio (Macri) o María Eugenia Vidal, de que la orilla está cerca, está bien, pero cuando no podés nadar y estás muerto, la orilla está lejísimo. Entonces, tenemos que acompañar, no era una cuestión de decirles dónde está la orilla, sino de acompañarlos en el nado. Y yo creo que esa es la acción que debemos encarar, es acompañar de otra manera. Hemos tomado medidas en ese sentido como la suspensión del IVA en los productos de la canasta básica, la suba del mínimo no imponible de ganancia para generar mayores ingresos a la gente y, obviamente, también la contención del dólar para que no haya presión inflacionaria a futuro.

Dijo que piensa que pueden dar vuelta la elección. ¿Cómo van hacerlo? Recién me comentó que salió a escuchar a la gente, ¿ese es el primer paso?

Ese es el primer paso, no solamente escuchando, claramente. Primero reconociendo que pasó algo, porque si seguimos haciendo lo mismo, claramente somos necios y sordos. Pero hay que escuchar y después también trabajar en medidas concretas que muestren ese acompañamiento, que muestren realmente que entendiendo lo que pasó, estamos trabajando y acompañando de otra manera, no solamente a la clase media que es donde quizás hemos perdido el contacto sino también a las pymes y a los comerciantes. En ese sentido tenemos que trabajar, haciendo lo que se puede. Pero primero, obviamente es esto que estamos haciendo, que es lo que está liderando Hernán (Lacunza), contener el valor del dólar, el tipo de cambio para poder generar cierta estabilidad y eliminar el nerviosismo que hay en la gente. Después, creemos que se puede dar vuelta porque la verdad que la distancia para alcanzar los 10 puntos de diferencia o menos, no es tanto y realmente creemos que hay mucho argentino que no votó y que nos puede acompañar. Hay mucho argentino que votó enojado y que cree que no fue el mejor camino elegido porque la opción que le queda es peor. Así que hay un poco de una combinación de todos esos temas. Creo que ese es el camino a seguir, lograr el mejor resultado posible y aspirar a llegar a un balotaje.

Recién lo nombró a Hernán Lacunza, el actual ministro de Ha cienda, y dijo que llevó tranquilidad y eliminó el nerviosismo que hay en la gente. ¿Qué pasó?

Me parece primero que Hernán es un gran comunicador. Confío mucho en su conocimiento y capacidad. Creo que la gente lo está conociendo, quizás no lo conocía tanto antes y ahora lo ve con esta tranquilidad, con la templanza que transmite y explica los problemas y las soluciones a los problemas. Creo que eso ya es un primer gran paso. Es muy importante poder comunicar el bien y creo que Hernán lo hace.

¿Llevó tranquilidad también dentro de Cambiemos?

Seguramente si. Uno obviamente se intranquiliza cuando ve que se empieza a dañar de vuelta el bolsillo de los argentinos. Veníamos controlando la inflación, sube el dólar, se vuelve a generar una suba de inflación y eso genera un problema. Entonces, la verdad que si, claramente acá hubo una mirada distinta a partir de tener alguien, que con mucha capacidad, está transmitiendo la tranquilidad que necesitamos.

Usted dijo que lloró el día de las PASO al enterarse del resultado. ¿Qué le pasó?

Lloré porque te genera mucha tristeza obviamente porque somos personas que estamos en un proyecto. Te diría que fue muy doloroso ver como habíamos frustrado a tanta gente, tanta gente que había dejado de confiar en nosotros porque en algún momento perdimos contacto con ellos. No comprendimos lo que estaba pasando, así que es doloroso. Lo importante del dolor es sacar fuerzas para seguir y estos golpes hay que procesarlos para poder superarlos. Hoy ya estoy de nuevo confiado en que podemos darlo vuelta, que podemos seguir trabajando, aprendiendo, con humildad, tomando las lecciones que nos dejó esa elección y seguir trabajando para que esos argentinos que dejaron de confiar, confíen y que aquellos que todavía no lo hacen lo pueden hacer.

Empezó hace varias semanas con una campaña de “mateo”. ¿Cómo lo está recibiendo la gente?

Hay de todo. Hay gente más enojada, más frustrada pero en general aprecian mucho la vocación de escucha, porque además voy y no hablo, tomo mate (risas) o hablo poco, para ser más preciso. Para mi lo importante en estos primeros diálogos es escuchar a la gente, entenderlos. Es tratar de comprender que pasó y qué hicimos para que dejaran de confiar y ver si se puede ir revirtiendo eso también. La elección se revierte, revirtiendo uno por uno a los que dejaron de confiar. Esa es la única acción posible.

A parte de lo económico ¿el Gobierno tuvo otros errores?

Me parece que después tenemos que hacer todos una lectura más completa. Me parece que no es solamente económico porque que perder el contacto con la gente no es un problema económico es un problema humano, político. Así que creo que no es el único error, claramente los errores económicos generaron ese enojo en muchos y ahí hay cosas para aprender.

¿Sigue manteniendo su postura en contra el aborto?

Si, por supuesto. La verdad que es muy importante seguir cuidando la vida en todos sus estadíos. Por suerte acá estamos trabajando, ya lo hice con Juan Carlos Romero en la votación del Senado y lo vamos a seguir haciendo. Me parece que es muy importante porque también es una señal de los valores con los que queremos vivir. Creo mucho en la protección de la vida en todos sus puntos, así que definitivamente sí. Espero seguir trabajando porque con o sin ley hay muchos abortos en la Argentina, entonces trabajo mucho para promover programas que acompañen a las embarazadas en riesgo, para la prevención, la promoción de la educación sexual para que no haya embarazos no deseados porque todo aborto nace de un embarazo no deseado. Lo que hay que hacer es educar mejor, dar disponibilidad de preservativos, anticonceptivos y trabajar para cuando suceden esos embarazos para que la mujer se sienta acompañada.

El 6 de octubre hay una elección importante en Salta. Además de los cargos legislativos, se renuevan las intendencias y el gobernador. ¿Qué expectativas tienen para esta elección, teniendo en cuenta que el 11 de agosto quedaron segundos, pero muy lejos del primero?

También se puede revertir ahí. En Salta, además, estamos acompañando mucho a Martín Grande y trabajando con Gustavo Sáenz a nivel de la gobernación. Es reversible también y también estoy acá para eso, acompañando a nuestros candidatos.