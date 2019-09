El Sarmiento de Delfino se mantiene en la cima de la Primera Nacional

Sarmiento de Junín quedó como puntero de la zona B de la Primera Nacional tras empatar con Almagro por 0-0, por la cuarta fecha.

El arquero de Sarmiento, Manuel Vicentini, le atajó un penal a Juan Manuel Martínez, a los 38 minutos del primer tiempo. El equipo que dirige Iván Delfino está invicto con dos triunfos y dos derrotas.

Por su parte, Villa Dálmine se impuso por 2 a 0 a Gimnasia de Mendoza, con tantos de Matías Ballini y de Alejandro Maciel, y es uno de los escoltas. Además, Defensores de Belgrano derrotó por 1 a 0 a All Boys, con un gol de Luciano Goux, e Instituto venció a Chacarita por 1 a 0, con un tanto de Mateo Bajamich.

Hoy, por la zona B jugarán San Martín de Tucumán vs. Riestra (a las 16) y Gimnasia de Jujuy vs. Tigre (a las 21, por TyC Sports). Mañana completarán Santamarina-Brown (A) y Rafaela-Quilmes.

En la zona A, Estudiantes de Río Cuarto dio la sorpresa al derrotar como visitante a Atlanta 2 a 1, con goles de Álvaro Cuello y Luis López. Y Temperley empató 0 a 0 con Alvarado. La zona continuará hoy con estos partidos: Ferro vs. Mitre de Santiago (16), Platense vs. Guillermo Brown (16), Agropecuario vs. San Martín de San Juan (16) e Independiente Rivadavia vs. Nueva Chicago (17.30).