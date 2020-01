Vuelven al paro en una obra de agua de más de 100 millones de pesos

Los trabajos de construcción de nuevos piletones para la planta purificadora de agua potable, que se encuentra ubicada en el municipio de Campo Santo, dieron inicio en octubre del 2018 y, de acuerdo al plan de obra, debía estar finalizada en los primeros meses del 2019. Sin embargo, debido al incumplimiento en el pago por parte de la empresa Incovi, los trabajadores llevaron adelante un paro que duró más de 50 días. Esa medida de fuerza se dio por concluida con la firma de un acta acuerdo entre la empresa, los trabajadores y representantes del Gobierno provincial el año pasado.

Sobre esta nueva medida de fuerza, uno de los representantes de los trabajadores, Rolando Aguirre, manifestó: “El año pasado tuvimos 55 días de paro, solo se pudo levantar tras la firma de un acta acuerdo donde le la Secretaría de Trabajo reconoce todas la falencias en nuestros contratos”.

“Por empezar, siempre estuvimos en negro. Nos pagaban muy poco y encima siempre estábamos muy atrasados. Cuando terminamos con la medida de fuerza, la Secretaría de Trabajo hizo una escala diferencial sobre todo los que nos debían. Esa diferencia, que para muchos era un monto muy grande, se tenía que pagar en cinco cuotas; una cuota con cada quincena. Lamentablemente solo recibimos un pago y nunca más cobramos las otras cuotas”, explicó Aguirre.

Con respecto a si hubo cambios en la situación laboral de cada uno de ellos, expresó: “No sabemos cómo estamos. Parece que seguimos en negro, tenemos el alta desde el 4 de octubre del año anterior, pero no cobramos salario familiar sino el universal, es decir que no todo está bien con el alta. No vemos que estén realizando los aportes algo que chequeamos en forma constante. Todo eso nos hace dudar si estamos blanqueados o no figuramos en ningún lado”.

Con respecto al pago de los salarios, explicaron que “el aguinaldo no nos pagaron, tampoco nos pagaron el bono estipulado por convenio con la Uocra. Las quincenas nos pagan cada mes y medio, pero por ahora lo que queremos es que se cumpla con lo que está firmado y acordado. Que nos paguen esa diferencia que en algunos casos llega a los 77 mil”, manifestó Aguirre.

También hubo reclamos con respecto a la falta de entrega de ropa y elementos de seguridad. “No nos dan la ropa y tampoco elementos de seguridad. Esta es una obra millonaria y ni siquiera tenemos ART. Estamos trabajando en una altura de 4 metros y medio. Para subir y bajar constantemente fabricamos nuestras propias escaleras porque no tenemos. Un compañero tuvo un accidente y no contaba con ART”.

Algunos de los trabajadores afectados.

“No sabemos a quién reclamar”

Los trabajadores piden hablar nuevamente con autoridades provinciales

“Por todo lo que relatamos sobre nuestra situación laboral en la obra y los antecedentes que existen al respecto, es que exigimos que se respete el acta acuerdo, que nos paguen lo que nos deben y blanqueen nuestra situación”, señaló Aguirre.

Con respecto a quienes serían los responsables de ellos como trabajadores, el representante de los obreros expresó que “ya no sabemos a quién debemos reclamar, porque a nosotros nos contrató Emilio Creche, quien fue subcontratado por Incovi que a su vez fue contratado por Aguas del Norte. A Emilio no lo vemos hace tiempo; Incovi nos desconoce como trabajadores y siempre amenazó con desalojarnos de la obra”, aseguró.

“Esta medida va a seguir hasta que hablemos con el Ministerio de Infraestructura o el Ministerio de Trabajo, porque fue con ellos con quienes arreglamos y firmamos el acta, ellos también son responsables”, finalizó Rolando Aguirre.