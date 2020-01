La creatividad fue predominante en el concurso de pesebres en Cafayate

Recientemente se entregaron los premios del Concurso de Pesebres, que exitosamente se llevó a cabo en la bella localidad de Cafayate. La cita se desarrolló en el Museo de la Vid y el Vino.

El primero premio fue para Club de Día Sol y Luna, un reconocido hogar de ancianos de la “Tierra del sol y el vino”. El segundo puesto fue para la escuela Virgen del Valle, del paraje Las Conchas, distante a 10 kilómetros de Cafayate, mientras el podio lo completó Claudia Rosana Rosas, quien con sus amigos y familiares del Barrio San Francisco, lograron la tercera colocación.

La comisión organizadora estuvo encabezada por Nelly Murga de Córdoba y Adriana Rodríguez Balut (directora del Museo de la Vid y el Vino). También colaboraron la XXIX del Libro de autores de Salta, y la Municipalidad de Cafayate.

La convocatoria tuvo muy buena repercusión y se armaron 29 pesebres que desplegaron originalidad y creatividad.

El jurado estuvo integrado por: Alicia Lávaque, profesora de Letras; y Mónica Villa, profesora de Artes Visuales. También se tuvo en cuenta la votación del público, que reflejó su gusto a través de Facebook.

Es destacable la colaboración de familiares y vecinos promoviendo valores como el trabajo en equipo, la unión, el respeto y la tolerancia que sostiene y da vida al espíritu navideño. La verdad que me conmoví mucho por el entusiasmo exhibido entre los concursantes. Es muy emotivo ver como se defiende la tradición, y como se contagia a través de las generaciones”, comentó la profesora Lávaque.

Un clima especial

“La idea de familia siempre estuvo presente, se transmitió alegría y eso le otorgó un clima especial al concurso. Nuestra labor no resultó sencilla, debimos deliberar hasta el último momento para cristalizar los ganadores”, agregó la jurado.

Las profesoras Alicia Lávaque y Mónica Villa, visitaron los 29 pesebres y entrevistaron a sus creadores “Escuchamos testimonios emocionantes”, dijeron.

Durante la entrega de premios se visualizó sobrada emoción entre los concursantes y esto se contagió entre los presentes. Los premios distribuidos de la siguiente manera: 1°) $ 6.000; 2°) $ 4.500; 3°) $ 2.500.

Durante la ceremonia se presentó el Coro de los Ángeles con “Voces de Navidad”, y la academia de danzas folclóricas Horizontes con “Navidad en los Valles”. También estuvieron presentes los Reyes Magos, que le dieron un brillo especial a la fiesta.

“Este concurso nació por la iniciativa de mi mamá Nelly Murga de Córdoba, y Cristina Román de Ávila, quien luego falleció, pero no tengo dudas que ella hubiera querida la continuidad de este certamen de pesebres, por eso no dudamos en llevarlo adelante. Participan alumnos, familias, amigos, centros vecinales, hogares de ancianos, y muchos más. Es emotivo echar un vistazo a esta realidad, durante cuatro días visitamos todos los pesebres, y la verdad que el nivel fue fabuloso. Los concursantes trabajaron con materiales de la zona. Es importante destacar las relaciones humanas que se reflejan a través de este certamen. La creatividad fue la principal protagonista de esta nueva edición. Ya empezaremos a trabajar para la próximo, la idea es ampliar la convocatoria. El público en general pudo disfrutar del ingenio y el talento de los cafayateños”, enfatizó la profesora Mónica Villa.