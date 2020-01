“La gente de Boca me pide que gane la Libertadores”

¿Ganarle a River o ganar la Copa Libertadores de América? Estas serían los dos mayores pedidos de los hinchas de Boca para con el nuevo entrenador Miguel Ángel Russo.

Aunque el DT contó ayer que los hinchas le piden “ganar la Copa Libertadores” tal como ocurría en el 2007, y consideró que el pedido sería el mismo aunque el club la ganase todos los años.

“La gente de Boca te pide la Libertadores. Cuando llegué en 2007 me pedían lo mismo. Me dicen ‘ganá la copa’. Obviamente, cuando toque jugar con River también me pedirán que le ganemos. El pasado no me condiciona”, indicó el DT.

El entrenador boquense supo levantar la Copa Libertadores con el club xeneize en 2007, teniendo a Juan Román Riquelme como jugador y capitán. Ahora fue Román, en su condición de dirigente, el que convocó al estratega.

Russo sabe que la premisa de Boca para el 2020 es el trofeo continental, el cual no gana desde hace 13 años, y en ese sentido indicó: “Hay una situación que tenemos que resolver que es la Copa Libertadores”.

“El rival será el que nos toque. Puede ser River, un brasileño u otro equipo. Aunque la ganemos todos los años los hinchas te la van a seguir pidiendo”, afirmó.

Luego se esperanzó con tener “un jugador como Riquelme en 2007, pero ese era un muy buen equipo, no era Román solo. Fue el mejor equipo que me tocó dirigir”, recordó.

Acerca de cómo es la comunicación con Román, quien ahora es el vicepresidente primero del club y encargado del fútbol, Russo aclaró que “es simple y hablamos de fútbol”.

“Lo importante es la comunicación y lo que pensamos, y coincidimos en muchas cosas. Eso es bueno porque me permite trabajar con libertad y muy tranquilo. También estoy muy cómodo con (Jorge) Ameal”, explicó.

En cuanto a cómo se maneja con Carlos Tevez, uno de los emblemas del actual plantel, Russo bajó decibeles y explicó que entre ellos hubo “una charla de fútbol y nada más”.

“Es un jugador del club, tiene contrato. Yo dejo que el tiempo haga que nos conozcamos. No sólo con él, con todos”, señaló. Y agregó: “Las relaciones se forman y van avanzando de acuerdo a cómo uno las lleva y diga las cosas en el momento justo y en la intimidad. Lo futbolístico lo voy a hablar con él, que es el primero que lo tiene que saber”.

Russo, no obstante, evitó dejar en un segundo plano el torneo de la Superliga, y dijo que están segundos detrás de Argentinos y por ese motivo “entendemos lo que es Boca y buscaremos lo mejor”.

“Si no jugás bien al fútbol es muy difícil. Es un juego en el que la pelota prevalece. Buscaremos jugar de la mejor manera, tomando los riesgos que tengamos que tomar, sabiendo lo que es Boca. Dependemos de nosotros mismos y de lo que hagamos”, enfatizó.

En otro orden, Ramón Ábila se recupera favorablemente de un golpe en el tobillo derecho y podría jugar el domingo en el amistoso ante Paranaense de Brasil, en San Juan, mientras que se espera que en las próximas 48 horas el volante Guillermo “Pol” Fernández se incorpore al plantel.