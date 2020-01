Indie rock, marca registrada del Festigauch salteño

Marita Simón

El Tribuno

La creatividad e iniciativas artísticas nunca paran y, en esa línea, una tendencia musical sorprendió por su aceptación en Salta: el indie rock.

Es que en los últimos tres años el Festigauch lo está haciendo pisar fuerte, tanto que comenzó con unos 300 espectadores y en los últimos días de diciembre convocó a 1300, esta vez en la Usina Cultural, ya que el clima no acompañó para reeditarlo en la cima del cerro San Bernardo, como se venía haciendo.

El promotor de este encuentro anual es Sebastián Levin, un ingeniero industrial salteño que se desempeña en Buenos Aires, que disfruta de la música y que decidió generar el festival en Salta para que se reafirme, como ocurre en otras provincias, donde el indie tiene un lugar muy especial.

“Es muy satisfactorio ver cómo cada año crece el festival, no solo en la cantidad de gente que concurre, que se cuadruplicó, sino en el show que ofrecemos. El primer año actuaron artistas salteños, en el segundo participó una banda de Buenos Aires y en el tercero, a fines del mes pasado, estuvieron figuras de renombre en el género, como la salteña Feli Molina, que ganó el concurso “Camino a Abbey Road” y se posiciona muy bien en Buenos Aires, y la santafesina Marilina Bertoldi, cantante y compositora, que con su guitarra acústica ganó el Gardel de Oro 2019”, dice satisfecho Levin al evaluar el emprendimiento cultural.

Y pone el acento en que todo este movimiento tiene un plus muy importante: ayudar a los músicos jóvenes salteños. Esta vez se convocó a bandas de chicos de 16 a 18 años, que aún están en el secundario, lo que permitió conectarlos con artistas nacionales en fuerte ascenso.

Levin aclara que es un movimiento autogestionado, con un cierto apoyo estatal y que probablemente en otras oportunidades pueda tener sponsor. “Para este año no descarto aumentar la frecuencia, si bien considero que parte del éxito del Festigauch también tiene relación con la fecha, ya que en esta época los principales consumidores de esta música de vanguardia, conocedores del género, que son los estudiantes, están de vacaciones. Y por eso prevemos probar un show en las vacaciones de julio. No obstante, es muy interesante observar la integralidad, con presencia de adultos jóvenes, de familias, que se sumaron a disfrutar del espectáculo. Obviamente que quienes más comparten en las redes y más fuerza hacen son los adolescentes y universitarios”.



Esta vez, entre los grupos adolescentes actuaron Chochi y sus Seres Extraños, Encuadra, Viento del Oriente y las bandas jóvenes Matilde Paul, Zevah,

Superpasto, Livelli y los Saravia, Popa y Bort. Y cerraron Agua Florida, Marilina Bertoldi y la salteña Feli Colina, consolidados en la escena nacional.

El indie rock tiene cada vez más adeptos. Levin remarca el crecimiento en Córdoba del festival Nueva Generación, al que concurren más de 15 mil personas con grandes figuras. O el Harlem Festival, en Santa Fe, o el Buena Vibra, en Buenos Aires, con referentes argentinos de peso y que llevan un caudal de espectadores de entre 10 mil a 15 mil personas.

“El Festigauch es un movimiento de bandas emergentes, que nació por la necesidad de artistas de la escena local de exponer sus últimas producciones. En consecuencia se formó la comunidad de artistas Sonido Gauch, y que en un esfuerzo conjunto llevamos a cabo la primera edición en 2017. A partir de ahí se generó sinergia y compañerismo entre los artistas para potenciar sus proyectos musicales”, concluyó.

El origen del género

Para quienes no están empapados en el tema y aunque sorprenda, el género tiene un siglo de historia, ya que lo “indie”, es decir, independiente, surgió hacia 1920 especializadas en el mercado de blues y jazz, y siempre en puja con las grandes discográficas. En los ‘50 resurgió el concepto y tuvo que luchar su posicionamiento como “independiente” a lo alrgo del tiempo.

Como tal, la música independiente el indie rock es libre de explorar sonidos, emociones y temas líricos que no atraen a grandes audiencias, el tema de las ventas no es tanto una preocupación como el gusto personal. Está muy arraigado en el sonido y la sensibilidad del rock underground estadounidense y alternativo de los años 80, aunque con algunas diferencias que explican los cambios en el rock underground desde entonces.

El indie rock tiene su origen en la década de 1980 en Reino Unido y Estados Unidos (nota: en esta época se utilizaba indistintamente los términos rock alternativo e indie rock). Hay quienes van más atrás en el tiempo, situando su origen en la época punk de los 70 y el rock psicodélico. Porque hasta ahora, por definición, el indie es toda aquella música que se sale los circuitos generales de distribución.