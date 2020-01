VIDEO El tremendo audio de Patricio Giménez contra Moria Casán: fuerte reacción de la diva

En las últimas horas se difundió un mensaje del hermano de Susana donde atacó a la One. La conductora de “Incorrectas” no ahorró palabras para responderle al mediático.

Hace unos días, Susana Giménez generó una fuerte polémica con unas declaraciones que hizo en Punta del Este, en las que se refirió a la pobreza en nuestro país.

“Todos mis deseos son para la Argentina. Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo”, sostuvo la conductora. Estos dichos fueron fuertemente repudiados en los medios y en las redes sociales, por lo que la diva decidió emitir un comunicado.

“Jamás pensé que alguien pudiese interpretar de mala forma lo que dije, mucho menos que creyeran que el dolor de la gente me resulta indiferente, no está en mi naturaleza, no sería yo”, aseguró Susana y, finalmente, pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por sus declaraciones.

Una de las figuras que más criticó los comentarios de la figura de Telefe fue Moria Casán. Patricio Giménez, hermano de Susana, salió al cruce de la conductora de Incorrectas con una catarata de tuits y con un tremendo audio que le mandó a la periodista Luciana Elbusto y que pidió que se haga público

Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana, reprodujo dicho audio, en el cual se escucha al cantante decir: “Me tiene las pelotas llenas. Es parte de la mediocridad de este país. Se considera diva y es una ídola de no sé qué mierda. Es una mina homofóbica y machirula porque les dice vaginas a sus panelistas”, empieza.

“Es un papelón la mina. Entonces que me venga a bardear a mí ... ¿sabés qué? Chupame un huevo. Te contesto a fondo. No tengo ningún problema ni nada que esconder. Ella sí. Es una ex convicta, no es una diva porque es un sorete de cabotaje. Gana tres pesos con cincuenta y mide un punto de rating. Hay que sacarle la careta”, continuó Patricio. “Encima se cree que es la lengua karateca. La mía sabe taekwondo, pero no la usé hasta ahora porque tengo educación. Me tiene las pelotas llenas”, concluyó.

La respuesta de Moria Casán

En tanto, Moria Casán no se quedó callada y desde su programa le respondió. “Está teniendo fama gracias a mí ... Yo no me considero diva ... La diva, la One, lengua karateca y número uno me lo puso la prensa ... diva es glamorosas, hollywoodenses, acá somos populares ... Pero todas las frases que usás son mías”, disparó la conductora.

“¿Cuál es el problema de ser pobre?”, se preguntó Moria. “En vez de decirte Pato te voy a decir Pata”, lanzó una filosa Moria, fiel a su estilo cuando tiene que “atender” a alguien que la crítica o cuestiona. “Yo no tengo precio, tengo valor”, disparó la One para referirse a los dichos que Patricio que dijo que “Moria era pobre”.

Al final, Casán le pidió a “Pata”, el nuevo seudónimo que utiliza para nombrar al hermano de Susana, que “no se ponga nervioso”. A la vez, Moria difundió un nuevo audio que Patricio Giménez le envió a Luciana Elbusto, la periodista que se encargó de difundir las tremendas palabras del mediático.

“Escúchame, vos mandaste el audio de la conversación mía con vos, eso no era para mandar. Era una conversación privada mía con vos porque yo estaba recaliente y me estaban puteando...”, se escucha decir al hermano de la diva. A continuación, Moria Casán puso en pantalla una serie de placas para contraatacar al mediático donde dejó todo por escrito lo que había manifestado minutos antes.