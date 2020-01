Boca, en otra noche de prueba: se mide con Paranaense

El nuevo Boca de Miguel Angel Russo buscará extender la buena racha de este 2020, para delinear lo que será el equipo en el futuro inmediato, cuando hoy se enfrente a Athletico Paranaense en otro partido amistoso en San Juan, desde las 22 horas, televisado por TNT Sports.

El conjunto xeneize viene de lograr un triunfo de 2 a 0 frente a Universitario de Perú, con goles de Sebastián Villa, de penal, y Ramón Wanchope Ábila, quien luego fue expulsado.

Boca no podrá contar con Ábila por la tarjeta roja que recibió ante los peruanos, pero Russo volverá a colocar a Franco Soldano y Carlos Tevez en la delantera, con el colombiano Villa y Emanuel Reynoso en el mediocampo.

En el arco volverá a estar Marcos Díaz, debido a que Esteban Andrada no se recuperó de su lesión, pero además el cuerpo técnico no quiere acelerar su retorno.

De esta manera el once inicial del conjunto auriazul irá con Marcos Díaz, Marcelo Weingrandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emanuel Mas, Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Emanuel Reynoso, Franco Soldano y Carlos Tevez.

Por su parte, la primera incorporación de este 2020, Guillermo “Pol” Fernández estará con el plantel, y hasta probablemente pueda jugar unos minutos.

Boca toma este tipo de partidos pensando básicamente en el reinicio de la Superliga, que será el domingo próximo en La Bombonera, frente a Independiente, por la fecha 17.

Enfrente estará el Athlético Paranaense, que se prepara para disputar la Copa Libertadores, aunque la competencia interna en Brasil sigue casi sin pausa.

“Estamos contentos, terminando la pretemporada y agarrando las ideas de Miguel para llegar de la mejor manera al próximo fin de semana”, dijo por su parte y al llegar a la concentración sanjuanina Julio Buffarini. “Ahora tenemos que mejorar de mitad de cancha hacia adelante”, agregó el defensor.

