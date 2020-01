Clases de apoyo gratuitas para estudiantes secundarios

Guillermo Saavedra es el ex coordinador provincial de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de Salta, y junto con un grupo -por ahora reducido, son seis- de profesores a partir del 27 de enero darán clases de apoyo gratuitas a estudiantes secundarios que aún tienen que rendir materias en febrero para pasar de curso.

Los "profes" prepararán a los chicos en Física, Matemática, Educación Física y Plástica (artes visuales) tres veces a la semana, de 17 a 20, en calle La Arena 2519 de barrio El Tribuno, en la zona sur de la ciudad.

"Sabemos que cuando más pierden el año es en febrero, en promedio se llevan entre tres y cuatro materias y muchas veces no las rinden; hoy hacerse preparar es bastante caro, los programas llegan a los 5 mil pesos, si se llevan tres materias son 15 mil, es inviable", manifestó anoche Saavedra.

Añadió que se trata de un trabajo social encarado a pulmón e invitó a los docentes que quieran sumarse a la iniciativa y "donar algunas horas semanales", que todavía están a tiempo. Hasta ya piensan en trabajar con comunidades del interior. "El hecho de no estar en la función pública no quiere decir que no podamos seguir colaborando con los jóvenes", destacó. Como bien él lo sabe, dado que durante cinco años consecutivos coordinó las clases de apoyo o el sistema de tutorías escolares, estos cursos "explotan", por lo que Saavedra indicó que fijaron un cupo de 40 alumnos por materia. Si se sumaran profesores, el cupo se ampliará.