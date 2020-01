Femicidio de Paola Ávila : “Hay elementos suficientes como para presumir la autoría del detenido”

La fiscal Sodero Calvet, ofreció hoy una conferencia de prensa donde brindó detalles sobre cómo avanza la investigación por la muerte de Paola Avila y que se está realizando un profundo. Alcaró también que el victimario y la víctima no se conocían de antes.

“Hay un solo detenido hasta el día de la fecha. No se descarta la intervención de algún otra persona y quiero aclarar esto porque estamos haciendo una investigación muy amplia con varios focos. Esto no significa que existan otros autores y que los estamos buscando. No estamos sobre la base de una múltiple autoria. No descartamos nada por el momento”.



La fiscal también dijo que mantuvieron contacto con la familia para ponerla al tanto de la investigación. “Les informamos todo lo que hay en la investigación y los resultados que están pendientes porque es también es fundamental. Se recolectaron muchos indicios y hay que procesar muchas muestras”.



Sobre la manera en que fue asesinada, Sodero Calvet dijo que “hubo un aplastamiento de cráneo con un elemento muy pesado. Fue una lesión muy severa en todo el rostro y aclaró que no existen daños o golpes en otras partes del cuerpo.



Entre las personas que declararon, la fiscal dijo que todos coincidieron en que hubo consumo de alcohol y drogas “Las mismas personas reconocen que consumieron alcohol y pasta base. Fue mucho el tiempo que estuvieron reunidos. Iban de un lugar a otro”.

“Los testigos hablan también de una discusión que se produjo entre la víctima y el único detenido”, sostuvo y aclaró que ambos no se conocían de antes.

Indicó que “hay elementos suficientes como para en esta instancia presumir la autoría de esta persona" indicó, sobre la que podría caber la pena de prisión perpetua.